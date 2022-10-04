https://ria.ru/20221004/pozhar-1821558657.html

В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар

В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар - РИА Новости, 04.10.2022

В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар

Пожарные потушили возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270,... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:58

2022-10-04T20:58

2022-10-04T21:04

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), проводилась эвакуация. Пожарные выехали по повышенному вызову №2. По данным областного минздрава, есть пострадавшие. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения."В 21.23 (20.23 мск) пожар ликвидирован, было загорание в комнате на третьем этаже на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двоих пожарные вывели с помощью спасустройств. За медицинской помощью обратились четыре человека - предварительно, отравление продуктами горения, осматриваются медиками", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.Как уточнил министр здравоохранения области Олег Костин в Telegram-канале, предварительно, угрозы жизни всех четырех пострадавших нет.Советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов пояснил РИА Новости, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, ситуация находится на контроле минздрава области.

https://ria.ru/20221004/pozhar-1821409155.html

саратов

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия