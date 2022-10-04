Рейтинг@Mail.ru
В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/pozhar-1821558657.html
В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар
В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар - РИА Новости, 04.10.2022
В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар
Пожарные потушили возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270,... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:58
2022-10-04T21:04
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_39bea7bf94890598730a3b94da2ea80b.jpg
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, сообщили в региональном главке МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), проводилась эвакуация. Пожарные выехали по повышенному вызову №2. По данным областного минздрава, есть пострадавшие. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения."В 21.23 (20.23 мск) пожар ликвидирован, было загорание в комнате на третьем этаже на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двоих пожарные вывели с помощью спасустройств. За медицинской помощью обратились четыре человека - предварительно, отравление продуктами горения, осматриваются медиками", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.Как уточнил министр здравоохранения области Олег Костин в Telegram-канале, предварительно, угрозы жизни всех четырех пострадавших нет.Советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов пояснил РИА Новости, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, ситуация находится на контроле минздрава области.
https://ria.ru/20221004/pozhar-1821409155.html
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801941026_388:0:3117:2047_1920x0_80_0_0_60fc6e988f3c689eec071f7a55cc6f7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратов, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Саратов, Происшествия
20:58 04.10.2022 (обновлено: 21:04 04.10.2022)
 
В общежитии Саратовского ГМУ ликвидировали пожар

ГУ МЧС сообщило о ликвидации пожара в общежитии Саратовского ГМУ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ тушит пожар
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали четыре человека и эвакуированы более 270, сообщили в региональном главке МЧС.
Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), проводилась эвакуация. Пожарные выехали по повышенному вызову №2. По данным областного минздрава, есть пострадавшие. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения.
"В 21.23 (20.23 мск) пожар ликвидирован, было загорание в комнате на третьем этаже на площади 15 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 270 человек, двоих пожарные вывели с помощью спасустройств. За медицинской помощью обратились четыре человека - предварительно, отравление продуктами горения, осматриваются медиками", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.
Как уточнил министр здравоохранения области Олег Костин в Telegram-канале, предварительно, угрозы жизни всех четырех пострадавших нет.
Советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов пояснил РИА Новости, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, ситуация находится на контроле минздрава области.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:53
В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8"
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СаратовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала