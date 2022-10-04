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В Саратове загорелось общежитие СГМУ, есть пострадавшие
В Саратове загорелось общежитие СГМУ, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.10.2022
В Саратове загорелось общежитие СГМУ, есть пострадавшие
Общежитие Саратовского государственного медуниверситета загорелось в Саратове, проводится эвакуация, сообщили в региональном главке МЧС. По данным областного... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:28
2022-10-04T20:28
2022-10-04T20:38
происшествия
саратов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Общежитие Саратовского государственного медуниверситета загорелось в Саратове, проводится эвакуация, сообщили в региональном главке МЧС. По данным областного минздрава, есть пострадавшие.Сообщение о пожаре на 2-й Садовой улице, 106Б, в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск)."Произошло загорание в пятиэтажном здании медицинского общежития. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2. С места - загорание в комнате на третьем этаже, проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется", - сказали журналистам в пресс-службе главка МЧС.Как сообщил министр здравоохранения области Олег Костин, при пожаре пострадали люди. "Пожар... есть пострадавшие, общежитие СГМУ. Работают бригады скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.
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происшествия, саратов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Саратов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
20:28 04.10.2022 (обновлено: 20:38 04.10.2022)
В Саратове загорелось общежитие СГМУ, есть пострадавшие
В Саратове загорелось общежитие СГМУ, есть пострадавшие