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Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока" - РИА Новости, 04.10.2022
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Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока"
Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока" - РИА Новости, 04.10.2022
Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока"
Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ как можно быстрее отремонтировать, открыть и обеспечить круглосуточной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:24
2022-10-04T19:24
в мире
тино крупалла
анналена бербок
анджей дуда
польша
северный поток
северный поток — 2
мид германии
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ как можно быстрее отремонтировать, открыть и обеспечить круглосуточной охраной трубопроводы "Северного потока", своим бездействием власти подпитывают подозрения, что не хотят или не имеют права это делать, считает сопредседатель АдГ Тино Крупалла.В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся."Если одна нитка "Северного потока - 2" может быть введена в эксплуатацию, это должно произойти до наступления зимы. Другие поврежденные нитки "Северного потока 1 и 2" также должны быть как можно быстрее отремонтированы, открыты и обеспечены круглосуточной охраной. Если правительство ничего не делает, это подпитывает подозрения, что оно не хочет или не имеет права ремонтировать трубопроводы", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии.Депутат также отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента страны Анджея Дуды ясно дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению ценной и жизненно важной инфраструктуры. Ранее Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2"."Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. "Северный поток" был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии", - заключил Крупалла.
https://ria.ru/20221004/potok-1821518540.html
https://ria.ru/20221004/gaz-1821466354.html
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в мире, тино крупалла, анналена бербок, анджей дуда, польша, северный поток, северный поток — 2, мид германии, германия, дания
В мире, Тино Крупалла, Анналена Бербок, Анджей Дуда, Польша, Северный поток, Северный поток — 2, МИД Германии, Германия, Дания
19:24 04.10.2022
 
Партия АдГ призвала скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока"

Партия АдГ призвала как можно скорее отремонтировать газопроводы "Северного потока"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство ФРГ как можно быстрее отремонтировать, открыть и обеспечить круглосуточной охраной трубопроводы "Северного потока", своим бездействием власти подпитывают подозрения, что не хотят или не имеют права это делать, считает сопредседатель АдГ Тино Крупалла.
В минувший понедельник теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся.
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 17:57
В Nord Stream 2 AG рассказали, когда обследуют "Северный поток — 2"
"Если одна нитка "Северного потока - 2" может быть введена в эксплуатацию, это должно произойти до наступления зимы. Другие поврежденные нитки "Северного потока 1 и 2" также должны быть как можно быстрее отремонтированы, открыты и обеспечены круглосуточной охраной. Если правительство ничего не делает, это подпитывает подозрения, что оно не хочет или не имеет права ремонтировать трубопроводы", - приводятся слова Крупаллы в релизе партии.
Депутат также отметил, что главе МИД ФРГ Анналене Бербок во время своего визита в Польшу следовало бы после заявлений президента страны Анджея Дуды ясно дать понять, что правительство ФРГ не потерпит призывов к разрушению ценной и жизненно важной инфраструктуры. Ранее Дуда призвал "избавиться" от газопровода "Северный поток 2".
"Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, Польша должна помочь прояснить ситуацию с нападением и восстановить трубопроводы. "Северный поток" был и остается важным компонентом энергетической безопасности и суверенитета Германии", - заключил Крупалла.
Место утечки на газопроводе Северный поток
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В миреТино КрупаллаАнналена БербокАнджей ДудаПольшаСеверный потокСеверный поток — 2МИД ГерманииГерманияДания
 
 
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