https://ria.ru/20221004/posobiya-1821574298.html

Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР

Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР - РИА Новости, 04.10.2022

Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР

Учительница одной из школ освобожденного в ходе спецоперации Золотого в ЛНР рассказала РИА Новости, что украинское образование разрушало семейные ценности: в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:25

2022-10-04T22:25

2022-10-04T22:25

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юнисеф

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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 4 окт – РИА Новости. Учительница одной из школ освобожденного в ходе спецоперации Золотого в ЛНР рассказала РИА Новости, что украинское образование разрушало семейные ценности: в регион под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза завозили пособия о гендерном воспитании с утверждениями, что ребенок не должен вести себя в соответствии с общепринятыми для своего пола нормами."Родившись мальчиком, не обязательно им быть", - процитировала РИА Новости учительница фразу из такого пособия для детей.Как утверждается в тексте пособия, изданного для изучения в украинских школах, мальчики не должны стесняться играть в девчачьи игры и не должны обращать внимание на реакцию сверстников. По словам собеседницы агентства, на Западной Украине таких программ было меньше."Потому что там правильные, в их понимании, украинцы живут, а мы - неправильные", - пояснила учитель.Она уточнила, что такие пособия завозились централизованно из Дании, Австрии под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза.

https://ria.ru/20220724/tramp-1804606809.html

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в мире, юнисеф, луганская народная республика, украина