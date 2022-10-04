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Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР
Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР - РИА Новости, 04.10.2022
Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР
Учительница одной из школ освобожденного в ходе спецоперации Золотого в ЛНР рассказала РИА Новости, что украинское образование разрушало семейные ценности: в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:25
2022-10-04T22:25
2022-10-04T22:25
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ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 4 окт – РИА Новости. Учительница одной из школ освобожденного в ходе спецоперации Золотого в ЛНР рассказала РИА Новости, что украинское образование разрушало семейные ценности: в регион под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза завозили пособия о гендерном воспитании с утверждениями, что ребенок не должен вести себя в соответствии с общепринятыми для своего пола нормами."Родившись мальчиком, не обязательно им быть", - процитировала РИА Новости учительница фразу из такого пособия для детей.Как утверждается в тексте пособия, изданного для изучения в украинских школах, мальчики не должны стесняться играть в девчачьи игры и не должны обращать внимание на реакцию сверстников. По словам собеседницы агентства, на Западной Украине таких программ было меньше."Потому что там правильные, в их понимании, украинцы живут, а мы - неправильные", - пояснила учитель.Она уточнила, что такие пособия завозились централизованно из Дании, Австрии под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза.
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в мире, юнисеф, луганская народная республика, украина
В мире, ЮНИСЕФ, Луганская Народная Республика, Украина
Западные пособия учили мальчиков не быть ими, рассказала учительница из ЛНР
Учительница из Золотого в ЛНР: западные пособия учили мальчиков в школах не быть ими
ЗОЛОТОЕ (ЛНР), 4 окт – РИА Новости. Учительница одной из школ освобожденного в ходе спецоперации Золотого в ЛНР рассказала РИА Новости, что украинское образование разрушало семейные ценности: в регион под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза завозили пособия о гендерном воспитании с утверждениями, что ребенок не должен вести себя в соответствии с общепринятыми для своего пола нормами.
"Родившись мальчиком, не обязательно им быть", - процитировала РИА Новости учительница фразу из такого пособия для детей.
Как утверждается в тексте пособия, изданного для изучения в украинских школах, мальчики не должны стесняться играть в девчачьи игры и не должны обращать внимание на реакцию сверстников. По словам собеседницы агентства, на Западной Украине таких программ было меньше.
"Потому что там правильные, в их понимании, украинцы живут, а мы - неправильные", - пояснила учитель.
Она уточнила, что такие пособия завозились централизованно из Дании
, Австрии
под эгидой ЮНИСЕФ и Европейского союза.