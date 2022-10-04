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Москвичам расказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.10.2022
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Москвичам расказали о погоде во вторник
Москвичам расказали о погоде во вторник - РИА Новости, 04.10.2022
Москвичам расказали о погоде во вторник
Облачная погода с небольшими прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:07
2022-10-04T08:07
общество
москва
михаил леус
погода
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, перемещение которого через регион ожидается во второй половине дня, а затем Москва и окрестности окажутся в тыловой холодной части циклона."Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11 градусов в Москве, плюс 7-12 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Кроме того, атмосферное давление будет слабо расти, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, погода, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода, Московская область (Подмосковье)
08:07 04.10.2022
 
Москвичам расказали о погоде во вторник

Синоптик Леус: облачная погода, дожди и до 11 градусов тепла ожидают москвичей во вторник

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанкБеседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького
Беседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Беседка-ротонда на Пушкинской набережной в Парке Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Облачная погода с небольшими прояснениями, кратковременные дожди и до плюс 11 градусов ожидают москвичей во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, перемещение которого через регион ожидается во второй половине дня, а затем Москва и окрестности окажутся в тыловой холодной части циклона.
"Погода ожидается облачная с небольшими прояснениями, пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха плюс 11 градусов в Москве, плюс 7-12 градусов в Подмосковье", - сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду, порывистый. Кроме того, атмосферное давление будет слабо расти, барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
Сокровище природы: где в Москве полюбоваться золотой осенью
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в медиабанк

Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".

Осень в Царицыно
1 из 8

Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".

© РИА Новости / Владимир Баранов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.

В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.

Осень в Москве
2 из 8

"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.

В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.

"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".

Осень в Москве
3 из 8

У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.

"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.

Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".

Парк искусств Музеон в Москве. На втором плане - памятник В ознаменование 300-летия российского флота
4 из 8

Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.

Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанк

В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.

Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.

Осень в Москве
5 из 8

В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.

Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанк

На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.

Отдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве
6 из 8

На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".

Осень в Москве
7 из 8

В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.

Осень в Москве
8 из 8

Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
1 из 8

Золотая осень обычно начинается в Москве в конце сентября – до середины октября, когда среднесуточная температура воздуха начинает снижаться, а световой день – сокращаться. Продолжительность последнего напрямую влияет на цвет крон деревьев. Все, кроме хвойных, постепенно меняют окраску из-за сниженного производства хлорофилла, объясняют в "Мосприроде".

© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
2 из 8

"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.

В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
3 из 8

У разных видов деревьев количество тех или иных пигментов разное, поэтому в период золотой осени зеленые насаждения меняют окрас по-своему.

"Клены остролистные – разнообразие красок, изящные фигурные листья, все это гармонично сочетается в стройном высоком дереве. Не уступает по красоте и клен Гиннала: темно-зеленые трехлопастные листья плавно окрашиваются в красный цвет, они расположены очень плотно друг к другу, что придает этому осеннему красавцу нависающую форму шатра. Каждое растение по-своему красиво в осеннем убранстве: березы, липы, вязы, дубы, осины, лиственницы, каштаны", – комментируют в "Мосприроде".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
4 из 8

Разнообразие деревьев в "осенних образах" можно увидеть не только на отдаленных природных территориях Москвы, но и в самом центре мегаполиса.

Полюбоваться красками осени стоит в скверах по Карманному переулку, на Поварской улице, Смоленской набережной и Сухаревской площади. Не стоит забывать про популярные парки и озелененные общественные пространства: Парк Горького, территорию "Музеона". В "Мосприроде" советуют прогуляться по заказнику "Воробьевы горы".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 8

В Южном округе также большой выбор прогулочных зон, например, природно-исторический парк "Царицыно", музей-заповедник Коломенское, Тюфелева роща, парк по Загородному шоссе, Березовая роща на Елецкой улице, пруды по Чертановской улице, Россошанский сквер.

Жителям юго-западных районов придутся по душе прогулки по ландшафтному заказнику "Теплый Стан", парку имени 40-летия ВЛКСМ, парку Победы на улице Цурюпы и Воронцовскому парку.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
6 из 8

На западе Москвы буйством осенних красок можно полюбоваться в заказнике "Долина реки Сетунь", природно-историческом парке "Москворецкий", Студенческом сквере, сквере Бородино, на Осеннем бульваре, набережной Тараса Шевченко и Полоцкой улице. Не стоит обходить вниманием и более популярные места: Поклонную гору, парк "Фили", Крылатские холмы, зону отдыха "Мещерское" и парк 50-летия Октября.

© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
7 из 8

В Северо-Западном округе обратите внимание на памятник природы "Серебряный бор", парки "Березовая роща", "Дубрава", "Зеленый театр", ландшафтный парк "Митино", дубовую рощу "Маяк".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
8 из 8

Достойные посещения "осенние точки" также можно найти в Зеленограде – например, посетить комплексный заказник "Зеленоградский", Центральный проспект, народный парк у корпуса 234А, аллею Лесные Пруды, парк 40-летия Победы, Каштановую аллею и улицу Юности.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
 
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