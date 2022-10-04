Москвичам расказали о погоде во вторник

"Когда лето заканчивается, сокращается световой день, понижается средняя температура воздуха, и, следовательно, производство хлорофилла замедляется, а существующий хлорофилл разрушается. В результате другие соединения, присутствующие в листьях, выходят на первый план и влияют на цвет листьев", – поясняют в ведомстве.

В частности, за желтый оттенок листьев отвечают пигменты каротиноиды, за красный, пурпурный и фиолетовый – антоцианы, а оранжевый цвет деревьям придают флавоноиды.