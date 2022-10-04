https://ria.ru/20221004/podmoskove-1821395225.html

Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей

Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.10.2022

Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей

Почти 10 миллиардов рублей заемных средств привлекли предприниматели Московской области с начала года благодаря региональному гарантийному фонду, говорится в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:16

2022-10-04T13:16

2022-10-04T13:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

фонд развития промышленности

экономика

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей заемных средств привлекли предприниматели Московской области с начала года благодаря региональному гарантийному фонду, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.По данным ведомства, за девять месяцев текущего года было выдано 326 поручительств малому и среднему бизнесу на общую сумму 3,6 миллиарда рублей."Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь 9,9 миллиардов рублей заемных средств", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой.Одной из компаний, получивших поручительство подмосковного гарантийного фонда, стала "Софос" - производитель окон и дверей из профильных систем немецкого бренда Rehau. Предприятие получит льготный заем в Фонде развития промышленности Российской Федерации в размере 77,6 миллионов рублей, сумма поручительства регионального фонда составила 41,5 миллионов рублей."На полученные средства "Софос" запустит собственное импортозамещающее производство закаленного огнеупорного стекла", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221004/dorogi-1821361137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), фонд развития промышленности, экономика