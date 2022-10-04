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Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221004/podmoskove-1821395225.html
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей - РИА Новости, 04.10.2022
Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей
Почти 10 миллиардов рублей заемных средств привлекли предприниматели Московской области с начала года благодаря региональному гарантийному фонду, говорится в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:16
2022-10-04T13:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
фонд развития промышленности
экономика
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей заемных средств привлекли предприниматели Московской области с начала года благодаря региональному гарантийному фонду, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.По данным ведомства, за девять месяцев текущего года было выдано 326 поручительств малому и среднему бизнесу на общую сумму 3,6 миллиарда рублей."Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь 9,9 миллиардов рублей заемных средств", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой.Одной из компаний, получивших поручительство подмосковного гарантийного фонда, стала "Софос" - производитель окон и дверей из профильных систем немецкого бренда Rehau. Предприятие получит льготный заем в Фонде развития промышленности Российской Федерации в размере 77,6 миллионов рублей, сумма поручительства регионального фонда составила 41,5 миллионов рублей."На полученные средства "Софос" запустит собственное импортозамещающее производство закаленного огнеупорного стекла", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), фонд развития промышленности, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Фонд развития промышленности, Экономика
13:16 04.10.2022
 

Гарантийный фонд помог бизнесу Подмосковья привлечь 10 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Почти 10 миллиардов рублей заемных средств привлекли предприниматели Московской области с начала года благодаря региональному гарантийному фонду, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
По данным ведомства, за девять месяцев текущего года было выдано 326 поручительств малому и среднему бизнесу на общую сумму 3,6 миллиарда рублей.
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"Полученные гарантии позволили бизнесу Подмосковья привлечь 9,9 миллиардов рублей заемных средств", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки области Екатерины Зиновьевой.
Одной из компаний, получивших поручительство подмосковного гарантийного фонда, стала "Софос" - производитель окон и дверей из профильных систем немецкого бренда Rehau. Предприятие получит льготный заем в Фонде развития промышленности Российской Федерации в размере 77,6 миллионов рублей, сумма поручительства регионального фонда составила 41,5 миллионов рублей.
"На полученные средства "Софос" запустит собственное импортозамещающее производство закаленного огнеупорного стекла", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Фонд развития промышленностиЭкономика
 
 
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