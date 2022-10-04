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Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов
Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов - РИА Новости, 04.10.2022
Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов
Тульская область оперативно включилась в работу по внедрению механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый заместитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:50
2022-10-04T17:50
2022-10-04T17:50
тульская область
тульская область
россия
тула
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ТУЛА, 4 окт – РИА Новости. Тульская область оперативно включилась в работу по внедрению механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.Он вместе с другими представителями субъектов Центрального федерального округа принял участие в в межрегиональном форуме, посвященном внедрению механизма СЗПК, который прошел во вторник в Туле.Закон о СЗПК был принят в 2020 году. В рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.Работа по внедрению механизма СЗПК в Тульской области ведется на постоянной основе, заинтересованность в заключении федерального СЗПК выразили уже 19 тульских компаний.По словам представителя пресс-службы правительства региона, механизм СЗПК способствует формированию платформы для нового устойчивого роста экономики; созданию прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы бизнеса, реализации инвестиционных проектов с помощью механизма "стабилизационной оговорки"; возмещению затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных ими налогов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, россия, тула, экономика
Тульская область, Тульская область, Россия, Тула, Экономика
ТУЛА, 4 окт – РИА Новости. Тульская область оперативно включилась в работу по внедрению механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
Он вместе с другими представителями субъектов Центрального федерального округа принял участие в в межрегиональном форуме, посвященном внедрению механизма СЗПК, который прошел во вторник в Туле
.
Закон о СЗПК был принят в 2020 году. В рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России
крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.
"Сейчас в России перезапускается эффективный инструмент поддержки инвесторов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Тульская область оперативно включилась в эту работу. В регионе приняты все необходимые нормативно-правовые акты, позволяющие подписывать СЗПК", - сказал Федорищев, слова которого приводят в пресс-службе областного правительства.
Работа по внедрению механизма СЗПК в Тульской области ведется на постоянной основе, заинтересованность в заключении федерального СЗПК выразили уже 19 тульских компаний.
По словам представителя пресс-службы правительства региона, механизм СЗПК способствует формированию платформы для нового устойчивого роста экономики; созданию прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы бизнеса, реализации инвестиционных проектов с помощью механизма "стабилизационной оговорки"; возмещению затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных ими налогов.