https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821516266.html

Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов

Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов - РИА Новости, 04.10.2022

Тульская область внедряет новый механизм поддержки инвесторов

Тульская область оперативно включилась в работу по внедрению механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый заместитель... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:50

2022-10-04T17:50

2022-10-04T17:50

тульская область

тульская область

россия

тула

экономика

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ТУЛА, 4 окт – РИА Новости. Тульская область оперативно включилась в работу по внедрению механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщил первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.Он вместе с другими представителями субъектов Центрального федерального округа принял участие в в межрегиональном форуме, посвященном внедрению механизма СЗПК, который прошел во вторник в Туле.Закон о СЗПК был принят в 2020 году. В рамках этого механизма инвестор, планирующий реализовать на территории России крупный проект, может заключить соглашение с властями и получить таким образом гарантии неизменности условий ведения бизнеса на длительный период. Если условия изменятся – инвестор может рассчитывать на компенсации из бюджета.Работа по внедрению механизма СЗПК в Тульской области ведется на постоянной основе, заинтересованность в заключении федерального СЗПК выразили уже 19 тульских компаний.По словам представителя пресс-службы правительства региона, механизм СЗПК способствует формированию платформы для нового устойчивого роста экономики; созданию прозрачных и прогнозируемых нормативных условий для работы бизнеса, реализации инвестиционных проектов с помощью механизма "стабилизационной оговорки"; возмещению затрат инвесторов на транспортную, энергетическую, коммунальную, социальную и цифровую инфраструктуру в объеме уплаченных ими налогов.

https://ria.ru/20220618/soglasheniya-1796396759.html

тульская область

россия

тула

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, россия, тула, экономика