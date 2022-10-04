https://ria.ru/20221004/podderzhka-1821501040.html

Тверские власти утвердили меры поддержки семей мобилизованных

Тверские власти утвердили меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

Тверские власти утвердили меры поддержки семей мобилизованных

Правительство Тверской области утвердило меры поддержки семей мобилизованных граждан. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:57

2022-10-04T16:57

2022-10-04T16:57

тверская область

игорь руденя

частичная мобилизация в россии

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ТВЕРЬ, 4 окт – РИА Новости. Правительство Тверской области утвердило меры поддержки семей мобилизованных граждан."Сегодня мы сформировали перечень мер поддержки. В то время, пока мужчины будут находиться на подготовке или несении службы, мы возьмем на себя заботу об их семьях. В будущем также реализуем для них возможность в онлайн-режиме задать вопрос, касающийся мер поддержки, и будем реагировать на их обращения", – сказал губернатор региона Игорь Руденя на заседании кабинета министров, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.В сфере здравоохранения для семей мобилизованных предусмотрено внеочередное обслуживание в 55 государственных медицинских организациях, оказывающих первичную помощь, а также обеспечение детей путевками для санитарно-курортного лечения. Также дети мобилизованных граждан получат первоочередное право на зачисление в детские сады, группы продленного дня, организации дополнительного образования. Возможен также перевод ребенка из одного детского сада в другой – ближе к дому, где живет семья защитника Отечества.Члены семей получат возможность бесплатного посещения спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе соревнований и массовых катаний на коньках, а также культурных событий в театрах, музеях, выставочных залах, культурно-досуговых учреждениях, филармонии.Кроме того, отделения комплексных центров социального обслуживания населения будут оказывать услуги на дому для членов семей мобилизованных, нуждающихся в социальной помощи, сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20220930/rudenya-1820755003.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, частичная мобилизация в россии