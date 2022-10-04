https://ria.ru/20221004/piket-1821403334.html
Протестующие в Кишиневе устроили пикет возле здания правительства
Протестующие в Кишиневе устроили пикет возле здания правительства - РИА Новости, 04.10.2022
Протестующие в Кишиневе устроили пикет возле здания правительства
Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" начали очередную акцию протеста в центре Кишинева с пикета здания правительства, передает корреспондент... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:39
2022-10-04T13:39
2022-10-04T16:41
в мире
юрий кузнецов
жкх
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КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" начали очередную акцию протеста в центре Кишинева с пикета здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.Митинг проходит мирно. Манифестанты призывают к отставке вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, которого лидеры оппозиции подозревают в сокрытии доходов и нелегальном хранении средств в офшорных финансовых учреждениях за рубежом."Мы требуем отставки Спыну. В СМИ появилась информация, что он не задекларировал порядка 43 миллионов долларов. Эта власть обворовывает людей", — рассказал агентству представитель партии "Шор" Юрий Кузнецов.Участники акции также напомнили об обещании главы республики Майи Санду о том, что к власти придут честные люди.Протесты сторонников оппозиционной партии "Шор" продолжаются уже третью неделю. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года — до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html
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в мире, юрий кузнецов, жкх, майя санду, илан шор, россия, кишинев, молдавия
В мире, Юрий Кузнецов, ЖКХ, Майя Санду, Илан Шор, Россия, Кишинев, Молдавия
13:39 04.10.2022 (обновлено: 16:41 04.10.2022)
Протестующие в Кишиневе устроили пикет возле здания правительства
В Кишиневе оппозиционная партия "Шор" и сторонники устроили пикет у здания правительства
КИШИНЕВ, 4 окт — РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной партии "Шор" начали очередную акцию протеста в центре Кишинева с пикета здания правительства, передает корреспондент РИА Новости.
Митинг проходит мирно. Манифестанты призывают к отставке вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, которого лидеры оппозиции подозревают в сокрытии доходов и нелегальном хранении средств в офшорных финансовых учреждениях за рубежом.
"Мы требуем отставки Спыну. В СМИ появилась информация, что он не задекларировал порядка 43 миллионов долларов. Эта власть обворовывает людей", — рассказал агентству представитель партии "Шор" Юрий Кузнецов.
Участники акции также напомнили об обещании главы республики Майи Санду о том, что к власти придут честные люди.
"Санду говорит, что Спыну заработал свои миллионы честно в частном секторе. Где этот сектор? При этом президент называет протестующих ворами", — сказал на митинге городской депутат Сергей Бургуджи.
Протесты сторонников оппозиционной партии "Шор" продолжаются уже третью неделю. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентный рост цен на газ, продукты питания и падение уровня жизни. Они обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5 процента в годовом исчислении. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ и за политическое давление на представителей оппозиции. На прошлой неделе в сквере перед парламентом протестующие образовали палаточный "Городок перемен".
Многочисленные опросы показывают, что около 60 процентов населения Молдавии сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года — до следующих парламентских выборов. Кроме того, около 70 процентов жителей разочарованы политикой властей, почти 65 процентов поддерживают идею смены правительства.