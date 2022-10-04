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В Пермском крае мобилизовали мужчину, получившего приговор суда
В Пермском крае мобилизовали мужчину, получившего приговор суда - РИА Новости, 04.10.2022
В Пермском крае мобилизовали мужчину, получившего приговор суда
Осужденный из Пермского края получил отсрочку исполнения приговора из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:05
2022-10-04T22:05
2022-10-04T22:09
пермский край
частичная мобилизация в россии
россия
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ПЕРМЬ, 4 окт - РИА Новости. Осужденный из Пермского края получил отсрочку исполнения приговора из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте Чернушинского районного суда."Суд 29 сентября удовлетворил ходатайство осужденного, который призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, об отсрочке исполнения приговора", — указано на сайте Чернушинского районного суда Пермского края.Уточняется, что суд вынес решение о предоставлении осужденному, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации и имел востребованную военно-учетную специальность, полугодовой отсрочки для исполнения приговора.Из открытых данных электронной картотеки районного суда следует, что мерой воспользовался мужчина, признанный виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ — "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию".Местные СМИ также указывают, что чернушинский суд в сентябре разрешил еще двоим осужденным местным жителям воспользоваться отсрочкой в связи с частичной мобилизацией.
https://ria.ru/20221004/voenkomat-1821553032.html
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пермский край, частичная мобилизация в россии, россия
Пермский край, Частичная мобилизация в России, Россия
22:05 04.10.2022 (обновлено: 22:09 04.10.2022)
В Пермском крае мобилизовали мужчину, получившего приговор суда
Осужденный из Пермского края получил отсрочку наказания из-за частичной мобилизации