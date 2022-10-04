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Миссия ООН не поедет в Еленовку без гарантий безопасности
Миссия ООН не поедет в Еленовку без гарантий безопасности - РИА Новости, 04.10.2022
Миссия ООН не поедет в Еленовку без гарантий безопасности
ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников, заявил на... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T21:12
2022-10-04T21:12
2022-10-04T21:12
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ООН, 4 окт – РИА Новости. ООН не может послать на место группу по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке, пока не получит гарантии безопасности для своих сотрудников, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы не можем послать какую-либо группу без получения всех гарантий безопасности, решения логистических вопросов. Пока это не будет сделано, мы не можем их послать", - сказал Дюжаррик.В Минобороны России ранее сообщали, что при украинском ударе из HIMARS по изолятору в Еленовке в конце июля погибли 50 и ранены 73 украинских военнопленных. Позднее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным и начался из-за того, что находившиеся там боевики, в частности из "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), начали давать показания. В Минобороны РФ заявили, что Россия призывает экспертов ООН и МККК для расследования в Еленовке.
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в мире, стефан дюжаррик, россия, оон, донецкая народная республика
В мире, Стефан Дюжаррик, Россия, ООН, Донецкая Народная Республика
Миссия ООН не поедет в Еленовку без гарантий безопасности
В ООН заявили, что не отправят миссию в Еленовку до получения гарантий безопасности