https://ria.ru/20221004/odkb-1821490658.html

Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ

Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022

Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ

Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь совета безопасности республики... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

2022-10-04T16:31

садыр жапаров

киргизия

одкб

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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь совета безопасности республики Марат Иманкулов.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского президента Садыра Жапарова, во вторник Иманкулов встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, эффективного реагирования на существующие и новые вызовы и угрозы, а также о текущей практической деятельности ОДКБ."Марат Иманкулов выразил готовность уполномоченных органов Кыргызской Республики, как и ранее, конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также стороны обсудили актуальную ситуацию на киргизско-таджикской границе и перспективы ее урегулирования.

https://ria.ru/20221004/odkb-1821415540.html

киргизия

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садыр жапаров, киргизия, одкб