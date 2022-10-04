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Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
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Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ
Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ
Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь совета безопасности республики... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:31
2022-10-04T16:31
садыр жапаров
киргизия
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь совета безопасности республики Марат Иманкулов.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского президента Садыра Жапарова, во вторник Иманкулов встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, эффективного реагирования на существующие и новые вызовы и угрозы, а также о текущей практической деятельности ОДКБ."Марат Иманкулов выразил готовность уполномоченных органов Кыргызской Республики, как и ранее, конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, также стороны обсудили актуальную ситуацию на киргизско-таджикской границе и перспективы ее урегулирования.
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садыр жапаров, киргизия, одкб
Садыр Жапаров, Киргизия, ОДКБ
16:31 04.10.2022
 
Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала ОДКБ

Секретарь Совбеза Иманкулов: Киргизия готова содействовать укреплению потенциала ОДКБ

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкВоеннослужащие киргизского контингента ОДКБ
Военнослужащие киргизского контингента ОДКБ - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Военнослужащие киргизского контингента ОДКБ. Архивное фото
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Киргизия готова активно содействовать укреплению потенциала Организации Договора о коллективной безопасности, заявил секретарь совета безопасности республики Марат Иманкулов.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе киргизского президента Садыра Жапарова, во вторник Иманкулов встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, эффективного реагирования на существующие и новые вызовы и угрозы, а также о текущей практической деятельности ОДКБ.
"Марат Иманкулов выразил готовность уполномоченных органов Кыргызской Республики, как и ранее, конструктивно работать и активно содействовать укреплению потенциала и авторитета ОДКБ", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также стороны обсудили актуальную ситуацию на киргизско-таджикской границе и перспективы ее урегулирования.
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