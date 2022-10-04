https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html

Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.10.2022

Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:44

2022-10-04T16:44

2022-10-04T16:45

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко."Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.По его словам, теперь МИД Украины передаст досье на рассмотрение и одобрение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/pamyatnik-1820092275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

одесса, украина, киев, мид украины, юнеско, в мире