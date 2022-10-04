https://ria.ru/20221004/odessa-1821496227.html
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.10.2022
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:44
2022-10-04T16:44
2022-10-04T16:45
одесса
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко."Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.По его словам, теперь МИД Украины передаст досье на рассмотрение и одобрение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:44 04.10.2022 (обновлено: 16:45 04.10.2022)
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Минкульт Украины подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО