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Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.10.2022
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Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 04.10.2022
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО
Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:44
2022-10-04T16:45
одесса
украина
киев
мид украины
юнеско
в мире
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко."Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.По его словам, теперь МИД Украины передаст досье на рассмотрение и одобрение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
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одесса, украина, киев, мид украины, юнеско, в мире
Одесса, Украина, Киев, МИД Украины, ЮНЕСКО, В мире
16:44 04.10.2022 (обновлено: 16:45 04.10.2022)
 
Киев подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

Минкульт Украины подал заявку на внесение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в медиабанкКолоннада на Приморском бульваре в Одессе
Колоннада на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Колоннада на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина подает заявку на внесение Одессы в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре, сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
"Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. Внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к ее сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", - написал Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, теперь МИД Украины передаст досье на рассмотрение и одобрение комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
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