https://ria.ru/20221004/obstrel-1821478195.html

Украинские военные обстреляли Докучаевск ракетами HIMARS нового типа

Украинские военные обстреляли Докучаевск ракетами HIMARS нового типа - РИА Новости, 04.10.2022

Украинские военные обстреляли Докучаевск ракетами HIMARS нового типа

Минувшей ночью город Докучаевск в ДНР был обстрелян ракетами РСЗО HIMARS нового типа, сообщили РИА Новости в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:04

2022-10-04T16:04

2022-10-04T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Минувшей ночью город Докучаевск в ДНР был обстрелян ракетами РСЗО HIMARS нового типа, сообщили РИА Новости в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Сегодня ночью вооруженные формирования Украины обстреляли населенный пункт Докучаевск с применением реактивных систем залпового огня HIMARS. Оперативная группа СЦКК ДНР выехала на место происшествия, где были обнаружены фрагменты новой ракеты с поражающими элементами в виде шрапнели… в населенном пункте Докучаевск были поражены ДФДК, автостанция, Центр занятости и школа интернат номер 27", - сообщил представитель ДНР в СЦКК, военный эксперт, майор Сергей Переверзев.

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

докучаевск

донецкая народная республика

украина

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в мире, докучаевск, донецкая народная республика, украина, сцкк