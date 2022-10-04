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При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821469391.html
При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны
При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны - РИА Новости, 04.10.2022
При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны
Начальник автоколонны погиб при обстреле украинскими войсками автопарка в Куйбышевском районе Донецка, повреждено 10 городских автобусов, уточнил мэр города... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:42
2022-10-04T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Начальник автоколонны погиб при обстреле украинскими войсками автопарка в Куйбышевском районе Донецка, повреждено 10 городских автобусов, уточнил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела."В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулмезина.
https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
15:42 04.10.2022
 
При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле автопарка со стороны ВСУ убит начальник автоколонны

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Начальник автоколонны погиб при обстреле украинскими войсками автопарка в Куйбышевском районе Донецка, повреждено 10 городских автобусов, уточнил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела.
"В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулмезина.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:09Специальная военная операция на Украине
При обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей Кулемзин (Донецк)Донецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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