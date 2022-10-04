https://ria.ru/20221004/obstrel-1821469391.html

При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны

При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны - РИА Новости, 04.10.2022

При обстреле автопарка в Донецке со стороны ВСУ убит начальник автоколонны

Начальник автоколонны погиб при обстреле украинскими войсками автопарка в Куйбышевском районе Донецка, повреждено 10 городских автобусов, уточнил мэр города... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:42

2022-10-04T15:42

2022-10-04T15:42

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Начальник автоколонны погиб при обстреле украинскими войсками автопарка в Куйбышевском районе Донецка, повреждено 10 городских автобусов, уточнил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее во вторник штаб территориальной обороны ДНР сообщил о гибели мужчины в Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела."В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Пострадали 10 автобусов большой вместимости, а также остекление зданий", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулмезина.

https://ria.ru/20221004/obstrel-1821418802.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика