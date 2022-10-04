https://ria.ru/20221004/obrazovanie-1821507777.html

Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах

Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022

Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах

Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:19

2022-10-04T17:19

2022-10-04T17:19

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

александр бугаев

херсонская область

запорожская область

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КРАСНОГОРСК (Московская область), 4 окт – РИА Новости. Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев."Я уверен, что наши коллеги в региональных министерствах, также как и во всех других региональных министерствах нашей страны со своей работой справятся и уже справляются на "пятерку" - рассказал Бугаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности открытия представительства Минпросвещения РФ на новых территориях России.Бугаев отметил, что коллеги из министерств образования ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также пришедшие в школы учителя вложили душу в подготовку образовательных учреждений к организации начала учебного года.

https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бугаев, херсонская область , запорожская область