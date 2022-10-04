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Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
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Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:19
2022-10-04T17:19
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бугаев
херсонская область
запорожская область
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 4 окт – РИА Новости. Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев."Я уверен, что наши коллеги в региональных министерствах, также как и во всех других региональных министерствах нашей страны со своей работой справятся и уже справляются на "пятерку" - рассказал Бугаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности открытия представительства Минпросвещения РФ на новых территориях России.Бугаев отметил, что коллеги из министерств образования ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также пришедшие в школы учителя вложили душу в подготовку образовательных учреждений к организации начала учебного года.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бугаев, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бугаев, Херсонская область , Запорожская область
17:19 04.10.2022
 
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах

Минпросвещения: министерства образования на новых территориях справляются на "пятерку"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПодготовка к новому учебному году в общеобразовательной школе №41 в Мариуполе
Подготовка к новому учебному году в общеобразовательной школе №41 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Подготовка к новому учебному году в общеобразовательной школе №41 в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК (Московская область), 4 окт – РИА Новости. Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев.
"Я уверен, что наши коллеги в региональных министерствах, также как и во всех других региональных министерствах нашей страны со своей работой справятся и уже справляются на "пятерку" - рассказал Бугаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности открытия представительства Минпросвещения РФ на новых территориях России.
Бугаев отметил, что коллеги из министерств образования ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также пришедшие в школы учителя вложили душу в подготовку образовательных учреждений к организации начала учебного года.
Призеры конкурса Учитель года России - 2022
Вчера, 15:41
Призеры "Учителя года России" займутся развитием образования в стране
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БугаевХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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