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Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:19
2022-10-04T17:19
2022-10-04T17:19
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донецкая народная республика
луганская народная республика
александр бугаев
херсонская область
запорожская область
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 4 окт – РИА Новости. Министерства образования в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях хорошо справляются со своей работой, сообщил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев."Я уверен, что наши коллеги в региональных министерствах, также как и во всех других региональных министерствах нашей страны со своей работой справятся и уже справляются на "пятерку" - рассказал Бугаев, отвечая на вопрос журналистов о возможности открытия представительства Минпросвещения РФ на новых территориях России.Бугаев отметил, что коллеги из министерств образования ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также пришедшие в школы учителя вложили душу в подготовку образовательных учреждений к организации начала учебного года.
https://ria.ru/20221004/uchitel_goda-1821468833.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр бугаев, херсонская область , запорожская область
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Бугаев, Херсонская область , Запорожская область
Минпросвещение похвалило работу министерств образования в новых регионах
Минпросвещения: министерства образования на новых территориях справляются на "пятерку"