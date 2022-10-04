https://ria.ru/20221004/oborudovanie-1821541222.html

Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии

Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии - РИА Новости, 04.10.2022

Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии

Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:28

2022-10-04T19:28

2022-10-04T19:28

экономика

россия

московская область (подмосковье)

балашиха

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БАЛАШИХА, 4 окт – РИА Новости. Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных двигателей, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на гендиректора "Криогенмаша" Дмитрия Кузнецова.Также в настоящее время на этапе пуско-наладочных работ находятся две самые крупные в СНГ криогенные воздухоразделительные установки производительностью 120 тысяч кубометров кислорода в час. Таких установок насчитывается не более двадцати во всем мире.Сейчас предприятие изготавливает три малотоннажных завода сжиженного природного газа, которые будут поставлены в различные регионы России — Подмосковье, Поволжье и Томскую область. Их производительность составит от 1,5 до 1,7 тонны СПГ в час."Криогенмаш" является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по разработке комплексных решений в области сжиженного природного газа. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема технических газов в России.

https://ria.ru/20220927/importozameschenie-1819815496.html

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московская область (подмосковье)

балашиха

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, московская область (подмосковье), балашиха