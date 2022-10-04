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Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии - РИА Новости, 04.10.2022
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Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии
Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии - РИА Новости, 04.10.2022
Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии
Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:28
2022-10-04T19:28
экономика
россия
московская область (подмосковье)
балашиха
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БАЛАШИХА, 4 окт – РИА Новости. Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных двигателей, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на гендиректора "Криогенмаша" Дмитрия Кузнецова.Также в настоящее время на этапе пуско-наладочных работ находятся две самые крупные в СНГ криогенные воздухоразделительные установки производительностью 120 тысяч кубометров кислорода в час. Таких установок насчитывается не более двадцати во всем мире.Сейчас предприятие изготавливает три малотоннажных завода сжиженного природного газа, которые будут поставлены в различные регионы России — Подмосковье, Поволжье и Томскую область. Их производительность составит от 1,5 до 1,7 тонны СПГ в час."Криогенмаш" является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по разработке комплексных решений в области сжиженного природного газа. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема технических газов в России.
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россия
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экономика, россия, московская область (подмосковье), балашиха
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Балашиха
19:28 04.10.2022
 

Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии

© Фото : Администрация г.о. Балашиха / ВКонтактеБалашихинский завод "Криогенмаш"
Балашихинский завод Криогенмаш - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Администрация г.о. Балашиха / ВКонтакте
Балашихинский завод "Криогенмаш"
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БАЛАШИХА, 4 окт – РИА Новости. Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных двигателей, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на гендиректора "Криогенмаша" Дмитрия Кузнецова.
Также в настоящее время на этапе пуско-наладочных работ находятся две самые крупные в СНГ криогенные воздухоразделительные установки производительностью 120 тысяч кубометров кислорода в час. Таких установок насчитывается не более двадцати во всем мире.
"В сентябре на "Криогенмаше" был реализован значимый для предприятия проект в блочно-модульном исполнении. Это криогенная разделительная установка, которая была отправлена в центр строительства морских сооружений для дочерней компании "Новатэка". Это крупный модуль высотой более 30 метров и массой более 60 тонн. Сейчас он готовится к монтажу на объекте. Доставка в блочно-модульном виде выгодна для заказчика, поскольку ускоряет сроки строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. В ночь на 13 сентября оборудование отправили с завода специальным автопоездом в Мурманск, за 10 дней он прошёл маршрут в 2 тысячи километров", - сказал Кузнецов.
Сейчас предприятие изготавливает три малотоннажных завода сжиженного природного газа, которые будут поставлены в различные регионы РоссииПодмосковье, Поволжье и Томскую область. Их производительность составит от 1,5 до 1,7 тонны СПГ в час.
"Криогенмаш" является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по разработке комплексных решений в области сжиженного природного газа. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема технических газов в России.
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ЭкономикаРоссияМосковская область (Подмосковье)Балашиха
 
 
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