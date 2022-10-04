Криогенмаш в Балашихе поставил оборудование для космической программы Индии
Балашихинский завод "Криогенмаш"
БАЛАШИХА, 4 окт – РИА Новости. Балашихинский завод "Криогенмаш" поставил в город Махендрагири для индийского космического агентства основное оборудование двух испытательных стендов ракетных двигателей, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на гендиректора "Криогенмаша" Дмитрия Кузнецова.
Также в настоящее время на этапе пуско-наладочных работ находятся две самые крупные в СНГ криогенные воздухоразделительные установки производительностью 120 тысяч кубометров кислорода в час. Таких установок насчитывается не более двадцати во всем мире.
"В сентябре на "Криогенмаше" был реализован значимый для предприятия проект в блочно-модульном исполнении. Это криогенная разделительная установка, которая была отправлена в центр строительства морских сооружений для дочерней компании "Новатэка". Это крупный модуль высотой более 30 метров и массой более 60 тонн. Сейчас он готовится к монтажу на объекте. Доставка в блочно-модульном виде выгодна для заказчика, поскольку ускоряет сроки строительства, монтажа и ввода в эксплуатацию. В ночь на 13 сентября оборудование отправили с завода специальным автопоездом в Мурманск, за 10 дней он прошёл маршрут в 2 тысячи километров", - сказал Кузнецов.
Сейчас предприятие изготавливает три малотоннажных завода сжиженного природного газа, которые будут поставлены в различные регионы России — Подмосковье, Поволжье и Томскую область. Их производительность составит от 1,5 до 1,7 тонны СПГ в час.
"Криогенмаш" является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по разработке комплексных решений в области сжиженного природного газа. На оборудовании, изготовленном "Криогенмашем", выпускается около 70% годового объема технических газов в России.