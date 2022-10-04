https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821555177.html

Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию

Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию - РИА Новости, 04.10.2022

Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию

Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране, говорится в заявлении кабмина. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:32

2022-10-04T20:32

2022-10-04T20:34

цены на нефть

нидерланды

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране, говорится в заявлении кабмина."Общие затраты зависят от динамики цен на энергию. Если цены на энергоносители останутся на сопоставимом уровне, общие затраты на введение потолка цен и компенсацию в ноябре и декабре оцениваются примерно в 23,5 миллиарда евро", - сообщается в заявлении на сайте голландского кабмина.Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821506472.html

нидерланды

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, нидерланды