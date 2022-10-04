https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821555177.html
Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию
Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию - РИА Новости, 04.10.2022
Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию
Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране, говорится в заявлении кабмина. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:32
2022-10-04T20:32
2022-10-04T20:34
цены на нефть
нидерланды
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране, говорится в заявлении кабмина."Общие затраты зависят от динамики цен на энергию. Если цены на энергоносители останутся на сопоставимом уровне, общие затраты на введение потолка цен и компенсацию в ноябре и декабре оцениваются примерно в 23,5 миллиарда евро", - сообщается в заявлении на сайте голландского кабмина.Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821506472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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цены на нефть, нидерланды
Цены на нефть, Нидерланды
20:32 04.10.2022 (обновлено: 20:34 04.10.2022)
Нидерланды готовятся к скачку цен на энергию
Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на энергию
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости.
Власти Нидерландов могут потратить 23,5 миллиарда евро на компенсацию роста цен на газ и электричество в стране, говорится
в заявлении кабмина.
"Общие затраты зависят от динамики цен на энергию. Если цены на энергоносители останутся на сопоставимом уровне, общие затраты на введение потолка цен и компенсацию в ноябре и декабре оцениваются примерно в 23,5 миллиарда евро", - сообщается в заявлении на сайте голландского кабмина.
Во вторник правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, согласно которому максимальная цена на газ равна 1,45 евро за кубометр, на электричество - 0,40 евро за киловатт-час. Максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-часов электричества. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.