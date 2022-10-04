https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821506472.html

Нидерланды опасаются, что из-за лимита цен газ будут направлять в Азию

Нидерланды опасаются, что из-за лимита цен газ будут направлять в Азию - РИА Новости, 04.10.2022

Нидерланды опасаются, что из-за лимита цен газ будут направлять в Азию

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя свое нежелание поддерживать установление предельных цен на импортируемый газ, заявил, что опасается, что... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:14

2022-10-04T17:14

2022-10-04T17:14

экономика

цены на нефть

марк рютте

нидерланды

азия

европа

евросоюз

природный газ

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БЕРЛИН, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, комментируя свое нежелание поддерживать установление предельных цен на импортируемый газ, заявил, что опасается, что если лимит будет введен, то продукцию перестанут направлять в Европу."Мы должны быть прагматичными. Мои опасения заключаются в том, что если будут введены предельные цены на газ, то тогда может сложиться ситуация, что газ будет поступать не к нам, а, например, в Азию. И больше не будет поставляться в Европу. Тогда будет проблема. К этому нужно подойти разумно", - сказал премьер на пресс-конференции по итогам заседания ФРГ и Нидерландов, посвященного вопросам климата, отвечая на вопрос журналиста относительно позиции Нидерландов по введению лимита цен на газ. Пресс-конференцию в прямом эфире транслировал немецкий телеканал Phoenix.

https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821505211.html

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экономика, цены на нефть, марк рютте, нидерланды, азия, европа, евросоюз, природный газ