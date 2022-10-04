https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821505211.html

Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей

Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей - РИА Новости, 04.10.2022

Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей

Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:07

2022-10-04T17:07

2022-10-04T17:07

экономика

нидерланды

европа

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина."Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр... Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", - сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.

https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820536944.html

https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

нидерланды

европа

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, нидерланды, европа