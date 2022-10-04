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Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей - РИА Новости, 04.10.2022
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Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей - РИА Новости, 04.10.2022
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:07
2022-10-04T17:07
экономика
нидерланды
европа
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина."Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр... Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", - сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820536944.html
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
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экономика, нидерланды, европа
Экономика, Нидерланды, Европа
17:07 04.10.2022
 
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей

Правительство Нидерландов установило потолок цен на газ и электричество для потребителей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Газовая конфорка. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина.
"Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр... Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", - сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.
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Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
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