https://ria.ru/20221004/niderlandy-1821505211.html
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей - РИА Новости, 04.10.2022
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:07
2022-10-04T17:07
2022-10-04T17:07
экономика
нидерланды
европа
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина."Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр... Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", - сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.
https://ria.ru/20220930/inflyatsiya-1820536944.html
https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, нидерланды, европа
Экономика, Нидерланды, Европа
Нидерланды установили потолок цен на газ и электричество для потребителей
Правительство Нидерландов установило потолок цен на газ и электричество для потребителей
ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Правительство Нидерландов установило окончательный потолок цен на газ и электричество для потребителей, говорится в заявлении кабмина.
"Максимальная цена на газ составит 1,45 евро за кубометр... Для электроэнергии максимальная ставка будет снижена до 0,40 евро за киловатт-час", - сообщается в заявлении голландского правительства во вторник.
Отмечается, что максимальное потребление составит в год не более 1,2 тысячи кубометров газа и 2,9 тысячи киловатт-час электричества.
Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2023 года.
Летом в Нидерландах фиксировалась самая высокая в Европе
цена на газ: голландцы платили около 28 евроцентов за киловатт-час, или 2,76 евро за кубометр газа.