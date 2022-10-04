21:35 04.10.2022 (обновлено: 22:55 04.10.2022)
ЕС может утвердить потолок цен на российскую нефть в два этапа, пишут СМИ
WSJ: ЕС может утвердить предложенный G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Евросоюз может утвердить предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
По информации издания, европейские чиновники готовят законопроект, необходимый для двухэтапного введения лимита на стоимость нефти из России, но, вероятно, отложат его утверждение до тех пор, пока все страны "Большой семерки" не будут готовы.
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Министры финансов G7 на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от российских энергоносителей и предварительно договорились о начале ограничения стоимости продаваемых Москвой нефти и газа. В сентябре они подтвердили намерение ввести потолок на черное золото. Планируется, что лимит цен начнет действовать 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
В Москве в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без экспорта из России.
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При этом помощник министра финансов США по экономический политике Бен Харрис заявил, что новые санкции G7 против России, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводить в три этапа. По его словам, ограничительные меры, нацеленные на российскую нефть, должны вступить в силу 5 декабря. В то же время Харрис сообщил, что решение по цене еще не принято в контексте новых санкций стран "Большой семерки", но потолок будет достаточно высоким.
В начале сентября Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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