https://ria.ru/20221004/nasa-1821314455.html

НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России

НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России - РИА Новости, 04.10.2022

НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России

НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:28

2022-10-04T04:28

2022-10-04T04:28

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сша

москва

наса

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

наука

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано."Сейчас мы полностью укомплектованы", - сказал представитель НАСА в ходе брифинга, посвященного предстоящему в среду старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon. Его спросили, испытывает ли НАСА дефицит сотрудников на фоне рекомендации госдепартамента США к американским гражданам покинуть Россию.По словам представителя НАСА, ведомство поддерживает регулярный контакт с посольством США в Москве. "Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников", - заверил представитель американского космического ведомства.

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россия, сша, москва, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, наука, в мире, общество