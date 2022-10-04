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НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России - РИА Новости, 04.10.2022
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НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России
НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России - РИА Новости, 04.10.2022
НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России
НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T04:28
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россия
сша
москва
наса
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
наука
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано."Сейчас мы полностью укомплектованы", - сказал представитель НАСА в ходе брифинга, посвященного предстоящему в среду старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon. Его спросили, испытывает ли НАСА дефицит сотрудников на фоне рекомендации госдепартамента США к американским гражданам покинуть Россию.По словам представителя НАСА, ведомство поддерживает регулярный контакт с посольством США в Москве. "Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников", - заверил представитель американского космического ведомства.
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россия, сша, москва, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, наука, в мире, общество
Россия, США, Москва, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Наука, В мире, Общество
04:28 04.10.2022
 
НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России

Представитель НАСА заявил, что организация не испытывает недостатка сотрудников в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя Союз-2.1а с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-22 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано.
"Сейчас мы полностью укомплектованы", - сказал представитель НАСА в ходе брифинга, посвященного предстоящему в среду старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon. Его спросили, испытывает ли НАСА дефицит сотрудников на фоне рекомендации госдепартамента США к американским гражданам покинуть Россию.
По словам представителя НАСА, ведомство поддерживает регулярный контакт с посольством США в Москве. "Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников", - заверил представитель американского космического ведомства.
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