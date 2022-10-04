НАСА заявило, что не испытывает недостатка сотрудников в России
Представитель НАСА заявил, что организация не испытывает недостатка сотрудников в России
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЧлены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22"
Члены основного экипажа , космонавты Роскосмоса Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Франциско Рубио перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. НАСА не испытывает недостатка сотрудников в России, несмотря на рекомендации властей США к американцам покинуть РФ, заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэл Монтальбано.
"Сейчас мы полностью укомплектованы", - сказал представитель НАСА в ходе брифинга, посвященного предстоящему в среду старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon. Его спросили, испытывает ли НАСА дефицит сотрудников на фоне рекомендации госдепартамента США к американским гражданам покинуть Россию.
По словам представителя НАСА, ведомство поддерживает регулярный контакт с посольством США в Москве. "Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников", - заверил представитель американского космического ведомства.
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