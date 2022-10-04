https://ria.ru/20221004/moskva-1821321821.html

В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия

В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия - РИА Новости, 04.10.2022

В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия

Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:17

2022-10-04T08:17

2022-10-04T08:17

общество

анастасия ракова

москва

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами ... Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что центры долголетия стали открываться в Москве в 2019 году, на сегодняшний день их уже 52. Создано уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр."По замыслу лидеров самоорганизованных клубов, ассоциация поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20220713/moskva-1802131830.html

https://ria.ru/20220815/mospriroda-1811390807.html

москва

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, анастасия ракова , москва