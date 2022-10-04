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В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия - РИА Новости, 04.10.2022
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В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия
В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия - РИА Новости, 04.10.2022
В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия
Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:17
2022-10-04T08:17
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы."Центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами ... Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.Она подчеркнула, что центры долголетия стали открываться в Москве в 2019 году, на сегодняшний день их уже 52. Создано уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр."По замыслу лидеров самоорганизованных клубов, ассоциация поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220713/moskva-1802131830.html
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
08:17 04.10.2022
 
В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия

В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия, где участники смогут обменяться опытом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПосетители тематической зоны "Медиагостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр"
Посетители тематической зоны Медиагостиная в центре обслуживания москвичей Мой социальный центр - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Посетители тематической зоны "Медиагостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр". Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами ... Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
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Она подчеркнула, что центры долголетия стали открываться в Москве в 2019 году, на сегодняшний день их уже 52. Создано уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр.
"По замыслу лидеров самоорганизованных клубов, ассоциация поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом", - добавляется в сообщении.
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