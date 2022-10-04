В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия
В Москве создадут ассоциацию клубов долголетия, где участники смогут обменяться опытом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПосетители тематической зоны "Медиагостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр"
Посетители тематической зоны "Медиагостиная" в центре обслуживания москвичей "Мой социальный центр". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Московская ассоциация клубов долголетия будет создана в столице, в ней участники центров смогут обмениваться опытом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Центры московского долголетия — особые пространства, где горожане старшего возраста не просто участвуют в активностях, которые для них приготовил город, а организуют их сами ... Мы обсудили перспективы развития проекта с самими москвичами старшего поколения — лидерами самоорганизованных клубов и пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", - приводятся на сайте слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Она подчеркнула, что центры долголетия стали открываться в Москве в 2019 году, на сегодняшний день их уже 52. Создано уже около двух тысяч самоорганизованных клубов. Почти половина из них связана со здоровым образом жизни. К концу года в городе будет работать уже 71 центр.
"По замыслу лидеров самоорганизованных клубов, ассоциация поможет участникам центров московского долголетия обмениваться опытом", - добавляется в сообщении.