https://ria.ru/20221004/moldovagaz-1821508440.html

Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом

Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом - РИА Новости, 04.10.2022

Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом

Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:21

2022-10-04T17:21

2022-10-04T17:35

экономика

газпром

молдовагаз

молдавия

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга перед "Газпромом", заявил во вторник глава компании Вадим Чебан.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."АО "Молдовагаз", как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, согласование механизма погашения исторической задолженности, выходит за рамки компетенции руководства "Молдовагаза".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, газпром, молдовагаз, молдавия, жкх