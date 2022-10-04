https://ria.ru/20221004/moldovagaz-1821508440.html
Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом
Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом - РИА Новости, 04.10.2022
Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом
Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:21
2022-10-04T17:21
2022-10-04T17:35
экономика
газпром
молдовагаз
молдавия
жкх
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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга перед "Газпромом", заявил во вторник глава компании Вадим Чебан.Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"."АО "Молдовагаз", как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, согласование механизма погашения исторической задолженности, выходит за рамки компетенции руководства "Молдовагаза".Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
https://ria.ru/20220915/gaz-1817126982.html
https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, газпром, молдовагаз, молдавия, жкх
Экономика, Газпром, Молдовагаз, Молдавия, ЖКХ
17:21 04.10.2022 (обновлено: 17:35 04.10.2022)
Молдовагаз готов на переговоры по вопросам погашения долга перед Газпромом
Глава Молдовагаза Чебан: компания готова на переговоры по погашению долга перед Газпромом
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости.
Компания "Молдовагаз" готова в ближайшее время начать переговоры с акционерами по урегулированию спорных моментов в вопросе урегулирования исторического долга перед "Газпромом", заявил
во вторник глава компании Вадим Чебан.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию
, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
"АО "Молдовагаз", как и прежде, приложит все усилия по выполнению в октябре контрактных обязательств перед ПАО "Газпром". Несмотря на отсутствие аудита указанной задолженности, АО "Молдовагаз" готово в ближайшее время провести переговоры с основными акционерами предприятия и выдвинуть конкретные предложения по урегулированию спорных вопросов", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, согласование механизма погашения исторической задолженности, выходит за рамки компетенции руководства "Молдовагаза".
"Хочу заверить потребителей, что газотранспортные и газораспределительные предприятия группы компаний "Молдовагаз" готовы к работе в режиме чрезвычайной ситуации, в строгом соответствии с национальным законодательством и решениями центральных органов власти Республики Молдова", - добавил Чебан.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.