https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821572863.html

Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт

Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт - РИА Новости, 04.10.2022

Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт

Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:14

2022-10-04T22:14

2022-10-04T22:14

экономика

жкх

молдавия

газпром

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" информировал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Спыну в своем Telegram-канале заявлял, что, по его мнению, "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой."Мы считаем, что нет причин для расторжения контракта и остановки поставок газа в нашу страну. Мы думаем, что "Газпром" может сделать это лишь по надуманным причинам", - сказал Спыну в эфире радио Vocea Basarabiei.По его словам, задержка авансового платежа не может считаться серьезным обоснованием для прекращения поставок топлива. Вице-премьер отметил, что "Газпром", как один из основных акционеров "Молдовагаза", должен поддержать компанию в сложной ситуации.Спыну добавил, что результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" появятся к концу января."Проведение аудита в процессе, компании выбраны, контракт подписан, "Молдовагаз" предоставил первую информацию, компании работают, к концу января должны быть результаты, и мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга", - заявил Спыну.Он отметил, что представляет первое правительство, которое решило заняться решением проблемы исторического долга.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.

https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821533949.html

https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html

https://ria.ru/20221003/gaz-1821269882.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, жкх, молдавия, газпром, молдовагаз