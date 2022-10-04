Рейтинг@Mail.ru
Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821572863.html
Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт
Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт - РИА Новости, 04.10.2022
Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт
Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:14
2022-10-04T22:14
экономика
жкх
молдавия
газпром
молдовагаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:205:3276:2048_1920x0_80_0_0_418686a7eebeded150c67a8d48b70703.jpg
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" информировал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Спыну в своем Telegram-канале заявлял, что, по его мнению, "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой."Мы считаем, что нет причин для расторжения контракта и остановки поставок газа в нашу страну. Мы думаем, что "Газпром" может сделать это лишь по надуманным причинам", - сказал Спыну в эфире радио Vocea Basarabiei.По его словам, задержка авансового платежа не может считаться серьезным обоснованием для прекращения поставок топлива. Вице-премьер отметил, что "Газпром", как один из основных акционеров "Молдовагаза", должен поддержать компанию в сложной ситуации.Спыну добавил, что результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" появятся к концу января."Проведение аудита в процессе, компании выбраны, контракт подписан, "Молдовагаз" предоставил первую информацию, компании работают, к концу января должны быть результаты, и мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга", - заявил Спыну.Он отметил, что представляет первое правительство, которое решило заняться решением проблемы исторического долга.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821533949.html
https://ria.ru/20220926/gazprom-1819495244.html
https://ria.ru/20221003/gaz-1821269882.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757678615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_afbc4a34f54484aa9c2b6602b0c72036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, жкх, молдавия, газпром, молдовагаз
Экономика, ЖКХ, Молдавия, Газпром, Молдовагаз
22:14 04.10.2022
 
Молдавия не видит причин, по которым "Газпром" мог бы расторгнуть контракт

Вице-премьер Молдавии Спыну: у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 окт - РИА Новости. Власти Молдавии полагают, что у "Газпрома" нет причин расторгать контракт с "Молдовагазом" и прекращать поставки газа в республику, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Ранее "Газпром" информировал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Спыну в своем Telegram-канале заявлял, что, по его мнению, "Газпром" нарушает собственные обязательства и ищет предлоги, чтобы не поставлять газ молдаванам зимой.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 18:57
В Молдавии обвинили "Газпром" в желании оставить страну зимой без газа
"Мы считаем, что нет причин для расторжения контракта и остановки поставок газа в нашу страну. Мы думаем, что "Газпром" может сделать это лишь по надуманным причинам", - сказал Спыну в эфире радио Vocea Basarabiei.
По его словам, задержка авансового платежа не может считаться серьезным обоснованием для прекращения поставок топлива. Вице-премьер отметил, что "Газпром", как один из основных акционеров "Молдовагаза", должен поддержать компанию в сложной ситуации.
Спыну добавил, что результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" появятся к концу января.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 12:51
Санду сомневается, что "Газпром" снизит цену на газ для Молдавии
"Проведение аудита в процессе, компании выбраны, контракт подписан, "Молдовагаз" предоставил первую информацию, компании работают, к концу января должны быть результаты, и мы придем к соглашению об урегулировании исторического долга", - заявил Спыну.
Он отметил, что представляет первое правительство, которое решило заняться решением проблемы исторического долга.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Однако вице-премьер республики Андрей Спыну сообщил "Газпрому", что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга, поэтому он попросил у российской стороны отсрочки.
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 19:48
Румыния заявила, что технически сможет обеспечить Молдавию газом зимой
 
ЭкономикаЖКХМолдавияГазпромМолдовагаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала