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Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики - РИА Новости, 04.10.2022
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Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики - РИА Новости, 04.10.2022
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не верит в успех евроинтеграции страны, и выступает за укрепление партнерских отношений с Россией. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:18
2022-10-04T20:18
в мире
игорь додон
молдавия
россия
евросоюз
брюссель
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КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не верит в успех евроинтеграции страны, и выступает за укрепление партнерских отношений с Россией.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий."Я не верю, что Молдавия вступит в ЕС. В Евросоюзе свои экономические проблемы. Он теряет по пути вагоны, а Молдавия на своей телеге пытается его догнать. Это неправильная тактика. Нам нужно стратегическое партнёрство с Россией, Китаем, Румынией, Венгрией, Турцией, другими странами. Нужно дружить со всеми, исходя из наших интересов, и уходить от идеи, что те, кто против европейской интеграции, — это враги", - сказал Додон во вторник в эфире телеканала "Первый в Молдове".Политик также выступил за сохранение нейтрального статуса Молдавии.Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821533949.html
https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html
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в мире, игорь додон, молдавия, россия, евросоюз, брюссель, шарль мишель
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Россия, Евросоюз, Брюссель, Шарль Мишель
20:18 04.10.2022
 
Экс-президент Молдавии Додон не верит в успешную евроинтеграцию республики

Экс-президент Молдавии Додон заяивл, что не верит в успешную евроинтеграцию республики

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 4 окт – РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не верит в успех евроинтеграции страны, и выступает за укрепление партнерских отношений с Россией.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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"Я не верю, что Молдавия вступит в ЕС. В Евросоюзе свои экономические проблемы. Он теряет по пути вагоны, а Молдавия на своей телеге пытается его догнать. Это неправильная тактика. Нам нужно стратегическое партнёрство с Россией, Китаем, Румынией, Венгрией, Турцией, другими странами. Нужно дружить со всеми, исходя из наших интересов, и уходить от идеи, что те, кто против европейской интеграции, — это враги", - сказал Додон во вторник в эфире телеканала "Первый в Молдове".
Политик также выступил за сохранение нейтрального статуса Молдавии.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:44
Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии
 
В миреИгорь ДодонМолдавияРоссияЕвросоюзБрюссельШарль Мишель
 
 
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