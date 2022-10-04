Рейтинг@Mail.ru
Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/mobilizovannyy-1821434409.html
Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске
Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске - РИА Новости, 04.10.2022
Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске
Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:34
2022-10-04T14:34
происшествия
здоровье - общество
новосибирск
свердловская область
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13f7b57b1e9a62a4b8af3f21b81ee375.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева."Такой случай (смерти мобилизованного – ред.) имел место… Сейчас на территории Новосибирского высшего военного командного училища идет доследственная проверка. Работают компетентные органы. Они дадут оценку этому событию. По какой причине…", - сказала омбудсмен.Она пояснила, что находится на связи со следователями, но до завершения проверки дополнительная информация вряд ли будет.РИА Новости пока не удалось получить комментарий военного следственного управления по Центральному военному округу.Накануне депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации через Еланский учебный центр в Свердловской области, (один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства), еще один умер после возвращения домой от цирроза печени.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821399536.html
новосибирск
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816563894_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d9df8dafe01e6e321f150e30623dcc3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, новосибирск, свердловская область, частичная мобилизация в россии
Происшествия, Здоровье - Общество, Новосибирск, Свердловская область, Частичная мобилизация в России
14:34 04.10.2022
 
Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске

Омбудсмен Шалабаева: военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Военные билеты . Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева.
"Такой случай (смерти мобилизованного – ред.) имел место… Сейчас на территории Новосибирского высшего военного командного училища идет доследственная проверка. Работают компетентные органы. Они дадут оценку этому событию. По какой причине…", - сказала омбудсмен.
Она пояснила, что находится на связи со следователями, но до завершения проверки дополнительная информация вряд ли будет.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий военного следственного управления по Центральному военному округу.
Накануне депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации через Еланский учебный центр в Свердловской области, (один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства), еще один умер после возвращения домой от цирроза печени.
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:26
В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоНовосибирскСвердловская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала