https://ria.ru/20221004/mobilizovannyy-1821434409.html

Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске

Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске - РИА Новости, 04.10.2022

Следователи устанавливают причину смерти мобилизованного в Новосибирске

Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:34

2022-10-04T14:34

2022-10-04T14:34

происшествия

здоровье - общество

новосибирск

свердловская область

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 4 окт – РИА Новости. Военные следователи устанавливают причины смерти мобилизованного на пункте сбора в Новосибирском высшем военном командном училище, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева."Такой случай (смерти мобилизованного – ред.) имел место… Сейчас на территории Новосибирского высшего военного командного училища идет доследственная проверка. Работают компетентные органы. Они дадут оценку этому событию. По какой причине…", - сказала омбудсмен.Она пояснила, что находится на связи со следователями, но до завершения проверки дополнительная информация вряд ли будет.РИА Новости пока не удалось получить комментарий военного следственного управления по Центральному военному округу.Накануне депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что скончались двое мужчин, призванных в ходе частичной мобилизации через Еланский учебный центр в Свердловской области, (один от сердечного приступа, второй – в результате самоубийства), еще один умер после возвращения домой от цирроза печени.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821399536.html

новосибирск

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происшествия, здоровье - общество, новосибирск, свердловская область, частичная мобилизация в россии