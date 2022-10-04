https://ria.ru/20221004/mobilizovannye-1821414483.html

Мобилизованные проходят подготовку вблизи районов спецоперации

Мобилизованные проходят подготовку вблизи районов спецоперации - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованные проходят подготовку вблизи районов спецоперации

Мобилизованные и добровольцы из РФ приступили к боевому слаживанию вблизи с районами проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил РИА... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:02

2022-10-04T14:02

2022-10-04T14:02

специальная военная операция на украине

частичная мобилизация в россии

россия

украина

донбасс

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820343531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ee97600165a245879d272fed2f9989e.jpg

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы из РФ приступили к боевому слаживанию вблизи с районами проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил РИА Новости представитель Минобороны РФ.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ."Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва военнослужащие убыли к местам проведения боевого слаживания в составе подразделений", - сообщил представитель Минобороны РФ.Он уточнил, что на данный момент прибывшие военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки со штатным вооружением и боевой техникой в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах и системах противовоздушной обороны (ПВО)."После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - уточнил представитель оборонного ведомства РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221004/mobilizovannye-1821392319.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

частичная мобилизация в россии, россия, украина, донбасс, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)