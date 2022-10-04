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Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу
Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу
Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:07
2022-10-04T13:07
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом"."Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", - приказал министр.
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безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Украина
13:07 04.10.2022
 
Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу

Шойгу: мобилизованных направят в зону спецоперации с уже задействованными подразделениями

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке на базе военного полигона в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания", - сказал Шойгу на селекторном совещании во вторник.
Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом".
"Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", - приказал министр.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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