https://ria.ru/20221004/mobilizovannye-1821392319.html

Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу

Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних, заявил Шойгу

Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:07

2022-10-04T13:07

2022-10-04T13:07

специальная военная операция на украине

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

украина

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Военнослужащие, призванные в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, будут направляться в районы проведения специальной военной операции после боевого слаживания вместе с уже задействованными там подразделениями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.Он потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом "в целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом"."Применение указанных подразделений планировать только совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в специальной военной операции", - приказал министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, украина