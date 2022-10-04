https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821511852.html

Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных

Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что побывал на трех базах в подмосковном Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные жители... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:34

2022-10-04T17:34

2022-10-04T17:34

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

калужская область

ногинск

владислав шапша

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что побывал на трех базах в подмосковном Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные жители региона, условия содержания на всех базах, по его словам, нормальные.Во вторник Шапша рассказал в Telegram-канале, что накануне побывал в Ногинске."Побывал на всех трех базах, где размещают калужан. Проверил бытовые условия. Узнал, чему учат. Понятно, что на первом этапе, когда базу готовили к приему мобилизованных, могли возникать вопросы, но сейчас уже все в целом утряслось. Своими глазами увидел, да и по общению с парнями понял, что в бытовом плане все нормально", - написал Шапша.Он рассказал, что поговорил о новобранцах с командирами. "Говорят: толк будет. Нареканий нет", - отметил Шапша.По его словам, порядок приема и размещения отлажен. Поступившие сразу же идут получать обмундирование: форму, берцы, плащ-палатки. Размерный ряд большой, указал губернатор. "По быту у парней нареканий нет. Есть просьбы, которые решаем по мере поступления. Дополнительное обмундирование. Приехал не с пустыми руками. Привезли 1000 комплектов термобелья. Очень нужная вещь в полевых условиях. Его помогли нам собрать наши предприниматели. Как и обещал, сейчас решаем вопрос с обеспечением спальниками, ковриками, разгрузками, дополнительными аптечками", - подчеркнул глава региона.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221002/granatomety-1821010661.html

калужская область

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, калужская область, ногинск, владислав шапша