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Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных
Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных
Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что побывал на трех базах в подмосковном Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные жители... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:34
2022-10-04T17:34
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
калужская область
ногинск
владислав шапша
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что побывал на трех базах в подмосковном Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные жители региона, условия содержания на всех базах, по его словам, нормальные.Во вторник Шапша рассказал в Telegram-канале, что накануне побывал в Ногинске."Побывал на всех трех базах, где размещают калужан. Проверил бытовые условия. Узнал, чему учат. Понятно, что на первом этапе, когда базу готовили к приему мобилизованных, могли возникать вопросы, но сейчас уже все в целом утряслось. Своими глазами увидел, да и по общению с парнями понял, что в бытовом плане все нормально", - написал Шапша.Он рассказал, что поговорил о новобранцах с командирами. "Говорят: толк будет. Нареканий нет", - отметил Шапша.По его словам, порядок приема и размещения отлажен. Поступившие сразу же идут получать обмундирование: форму, берцы, плащ-палатки. Размерный ряд большой, указал губернатор. "По быту у парней нареканий нет. Есть просьбы, которые решаем по мере поступления. Дополнительное обмундирование. Приехал не с пустыми руками. Привезли 1000 комплектов термобелья. Очень нужная вещь в полевых условиях. Его помогли нам собрать наши предприниматели. Как и обещал, сейчас решаем вопрос с обеспечением спальниками, ковриками, разгрузками, дополнительными аптечками", - подчеркнул глава региона.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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безопасность, частичная мобилизация в россии, калужская область, ногинск, владислав шапша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Калужская область, Ногинск, Владислав Шапша
17:34 04.10.2022
 
Калужский губернатор оценил условия проживания мобилизованных

Калужский губернатор Шапша назвал нормальными условия проживания мобилизованных

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что побывал на трех базах в подмосковном Ногинске, где проходят подготовку мобилизованные жители региона, условия содержания на всех базах, по его словам, нормальные.
Во вторник Шапша рассказал в Telegram-канале, что накануне побывал в Ногинске.
"Побывал на всех трех базах, где размещают калужан. Проверил бытовые условия. Узнал, чему учат. Понятно, что на первом этапе, когда базу готовили к приему мобилизованных, могли возникать вопросы, но сейчас уже все в целом утряслось. Своими глазами увидел, да и по общению с парнями понял, что в бытовом плане все нормально", - написал Шапша.
Он рассказал, что поговорил о новобранцах с командирами. "Говорят: толк будет. Нареканий нет", - отметил Шапша.
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По его словам, порядок приема и размещения отлажен. Поступившие сразу же идут получать обмундирование: форму, берцы, плащ-палатки. Размерный ряд большой, указал губернатор. "По быту у парней нареканий нет. Есть просьбы, которые решаем по мере поступления. Дополнительное обмундирование. Приехал не с пустыми руками. Привезли 1000 комплектов термобелья. Очень нужная вещь в полевых условиях. Его помогли нам собрать наши предприниматели. Как и обещал, сейчас решаем вопрос с обеспечением спальниками, ковриками, разгрузками, дополнительными аптечками", - подчеркнул глава региона.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииКалужская областьНогинскВладислав Шапша
 
 
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