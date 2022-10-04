https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821505051.html

Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты

Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты

Более 70 жителей Астраханской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на боевое слаживание в именной батальон морской пехоты, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:06

2022-10-04T17:06

2022-10-04T17:06

игорь бабушкин

сергей шойгу

астраханская область

астрахань

россия

каспийская флотилия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Более 70 жителей Астраханской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на боевое слаживание в именной батальон морской пехоты, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня торжественно проводили астраханцев на боевое слаживание в именной Астраханский мотострелковый батальон 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что в настоящее время в полку морской пехоты служат более 350 астраханцев. Формирование выполняет боевые задачи и вносит значительный вклад в ход специальной военной операции.Перед отправкой каждому из мобилизованных вручили вещевой мешок с предметами первой необходимости, а также утепленный спальник, рассчитанный на мороз до -20 градусов. Сбор вещей и продуктов был организован ранее по поручению губернатора области. Собрать вещи помогли, в частности, неравнодушные астраханцы и общественные организации."Желаю героям как можно скорее вернуться домой целыми и невредимыми. Мы будем вас ждать. Ваше стремление защитить Родину и соотечественников послужит хорошим примером для подрастающего поколения. Мы продолжим оказывать вам всяческую поддержку", - отметил Бабушкин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821477404.html

астраханская область

астрахань

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

игорь бабушкин, сергей шойгу, астраханская область, астрахань, россия, каспийская флотилия, частичная мобилизация в россии, безопасность