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Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты - РИА Новости, 04.10.2022
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Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты
Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты
Более 70 жителей Астраханской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на боевое слаживание в именной батальон морской пехоты, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:06
2022-10-04T17:06
игорь бабушкин
сергей шойгу
астраханская область
астрахань
россия
каспийская флотилия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Более 70 жителей Астраханской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на боевое слаживание в именной батальон морской пехоты, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин."Сегодня торжественно проводили астраханцев на боевое слаживание в именной Астраханский мотострелковый батальон 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.Губернатор добавил, что в настоящее время в полку морской пехоты служат более 350 астраханцев. Формирование выполняет боевые задачи и вносит значительный вклад в ход специальной военной операции.Перед отправкой каждому из мобилизованных вручили вещевой мешок с предметами первой необходимости, а также утепленный спальник, рассчитанный на мороз до -20 градусов. Сбор вещей и продуктов был организован ранее по поручению губернатора области. Собрать вещи помогли, в частности, неравнодушные астраханцы и общественные организации."Желаю героям как можно скорее вернуться домой целыми и невредимыми. Мы будем вас ждать. Ваше стремление защитить Родину и соотечественников послужит хорошим примером для подрастающего поколения. Мы продолжим оказывать вам всяческую поддержку", - отметил Бабушкин.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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астраханская область
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игорь бабушкин, сергей шойгу, астраханская область, астрахань, россия, каспийская флотилия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Игорь Бабушкин, Сергей Шойгу, Астраханская область, Астрахань, Россия, Каспийская флотилия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
17:06 04.10.2022
 
Мобилизованных жителей Астрахани проводили в батальон морской пехоты

Более 70 жителей Астрахани проводили в именной батальон морской пехоты Каспийской флотилии

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, проходят подготовку на полигоне в Донецкой народной республике. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Более 70 жителей Астраханской области, призванных в рамках частичной мобилизации, отправились на боевое слаживание в именной батальон морской пехоты, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
"Сегодня торжественно проводили астраханцев на боевое слаживание в именной Астраханский мотострелковый батальон 177-го отдельного полка морской пехоты Каспийской флотилии", - написал он в Telegram.
Губернатор добавил, что в настоящее время в полку морской пехоты служат более 350 астраханцев. Формирование выполняет боевые задачи и вносит значительный вклад в ход специальной военной операции.
Перед отправкой каждому из мобилизованных вручили вещевой мешок с предметами первой необходимости, а также утепленный спальник, рассчитанный на мороз до -20 градусов. Сбор вещей и продуктов был организован ранее по поручению губернатора области. Собрать вещи помогли, в частности, неравнодушные астраханцы и общественные организации.
"Желаю героям как можно скорее вернуться домой целыми и невредимыми. Мы будем вас ждать. Ваше стремление защитить Родину и соотечественников послужит хорошим примером для подрастающего поколения. Мы продолжим оказывать вам всяческую поддержку", - отметил Бабушкин.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Игорь БабушкинСергей ШойгуАстраханская областьАстраханьРоссияКаспийская флотилияЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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