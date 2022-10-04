https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой - РИА Новости, 04.10.2022
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил губернатор Василий Голубев.В конце сентября в области при региональном правительстве была создана рабочая группа, которая разбирается со случаями неправомерной мобилизации.Он также поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных. "Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами", - отметил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_b97c509e859570202f62b2a0d24c843b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Голубев: около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой