https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821492329.html

Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой

Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой - РИА Новости, 04.10.2022

Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой

Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:36

2022-10-04T16:36

2022-10-04T16:36

специальная военная операция на украине

безопасность

частичная мобилизация в россии

ростовская область

василий голубев

вооруженные силы рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил губернатор Василий Голубев.В конце сентября в области при региональном правительстве была создана рабочая группа, которая разбирается со случаями неправомерной мобилизации.Он также поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных. "Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами", - отметил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы рф