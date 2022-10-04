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Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой - РИА Новости, 04.10.2022
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой
Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:36
2022-10-04T16:36
специальная военная операция на украине
безопасность
частичная мобилизация в россии
ростовская область
василий голубев
вооруженные силы рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил губернатор Василий Голубев.В конце сентября в области при региональном правительстве была создана рабочая группа, которая разбирается со случаями неправомерной мобилизации.Он также поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных. "Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами", - отметил он.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
ростовская область
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безопасность, частичная мобилизация в россии, ростовская область, василий голубев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Частичная мобилизация в России, Ростовская область, Василий Голубев, Вооруженные силы РФ
16:36 04.10.2022
 
Около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой

Голубев: около 70 ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области вернулись домой

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Около 150 обращений о неправомерной мобилизации поступило в рабочую группу в Ростовской области, половина из этих призывников уже возвращены домой, сообщил губернатор Василий Голубев.
В конце сентября в области при региональном правительстве была создана рабочая группа, которая разбирается со случаями неправомерной мобилизации.
"В рабочую группу поступило порядка 150 обращений по мобилизованным, сейчас по ним проводятся проверки. Практически половина из этого количества мобилизованных уже возвращена домой, работу продолжаем", - написал Голубев в Telegram.
Он также поручил повсеместно в Ростовской области организовать сопровождение и опеку семей мобилизованных. "Считаю, на местах важно не обойти вниманием каждую такую семью, а особенно - с детьми и инвалидами", - отметил он.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧастичная мобилизация в РоссииРостовская областьВасилий ГолубевВооруженные силы РФ
 
 
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