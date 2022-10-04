https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821489473.html

Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным

Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022

Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным

Доброволец из Донецкой народной республики Евгений Сапрыгин рассказал РИА Новости, что принял предложение вступить в ряды ВС РФ для защиты общей родины, так как РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:30

2022-10-04T16:30

2022-10-04T16:45

здоровье - общество

россия

николаевская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Доброволец из Донецкой народной республики Евгений Сапрыгин рассказал РИА Новости, что принял предложение вступить в ряды ВС РФ для защиты общей родины, так как будучи офицером на пенсии не мог остаться в стороне."Была объявлена всеобщая мобилизация, я, как офицер, не мог сидеть дома и пошел защищать свою республику с перспективой защищать свою большую страну – Россию. Когда в наше подразделение обратились представители российской части с предложением перейти в российскую армию, я согласился, потому что наша родина большая, занимает одну шестую часть суши, и я готов за нее идти до конца", - сказал Сапрыгин, служивший ранее в украинской милиции и вышедший на пенсию в звании подполковника.Последние несколько месяцев и до сегодняшнего дня доброволец служит в одном из поселений Николаевской области. "Занимаемся защитой населенных пунктов от вооруженных украинских формирований. Реально защитой, потому что в том населенном пункте, где мое подразделение, мы людей ночью вывозили из-под минометных обстрелов", - пояснил он."Ребята, проходите военную подготовку, ничего не бойтесь и зря не подставляйтесь. Главное - воевать вдумчиво. Прежде чем что-то делать, думайте, анализируйте и планируйте", - посоветовал Сапрыгин, обращаясь к мобилизованным.Говоря о своем отношении к результатам референдума и вхождении ДНР в состав Российской Федерации, Сапрыгин выразил чувство сожаления в связи с тем, что до этого дня не дожили его родители, которые, как и он сам, ждали этого события долгие годы."Чувство радости, комок подбирается к горлу. Я думал над этим. У меня родители не дожили до этого момента. Но если бы дожили, то и их счастью не было бы предела. А я за себя скажу: я горд, что теперь гражданин и житель Российской Федерации", - поделился доброволец.

https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450423.html

россия

николаевская область

донецкая народная республика

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здоровье - общество, россия, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество