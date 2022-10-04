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Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
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Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным
Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным - РИА Новости, 04.10.2022
Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным
Доброволец из Донецкой народной республики Евгений Сапрыгин рассказал РИА Новости, что принял предложение вступить в ряды ВС РФ для защиты общей родины, так как РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:30
2022-10-04T16:45
здоровье - общество
россия
николаевская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Доброволец из Донецкой народной республики Евгений Сапрыгин рассказал РИА Новости, что принял предложение вступить в ряды ВС РФ для защиты общей родины, так как будучи офицером на пенсии не мог остаться в стороне."Была объявлена всеобщая мобилизация, я, как офицер, не мог сидеть дома и пошел защищать свою республику с перспективой защищать свою большую страну – Россию. Когда в наше подразделение обратились представители российской части с предложением перейти в российскую армию, я согласился, потому что наша родина большая, занимает одну шестую часть суши, и я готов за нее идти до конца", - сказал Сапрыгин, служивший ранее в украинской милиции и вышедший на пенсию в звании подполковника.Последние несколько месяцев и до сегодняшнего дня доброволец служит в одном из поселений Николаевской области. "Занимаемся защитой населенных пунктов от вооруженных украинских формирований. Реально защитой, потому что в том населенном пункте, где мое подразделение, мы людей ночью вывозили из-под минометных обстрелов", - пояснил он."Ребята, проходите военную подготовку, ничего не бойтесь и зря не подставляйтесь. Главное - воевать вдумчиво. Прежде чем что-то делать, думайте, анализируйте и планируйте", - посоветовал Сапрыгин, обращаясь к мобилизованным.Говоря о своем отношении к результатам референдума и вхождении ДНР в состав Российской Федерации, Сапрыгин выразил чувство сожаления в связи с тем, что до этого дня не дожили его родители, которые, как и он сам, ждали этого события долгие годы."Чувство радости, комок подбирается к горлу. Я думал над этим. У меня родители не дожили до этого момента. Но если бы дожили, то и их счастью не было бы предела. А я за себя скажу: я горд, что теперь гражданин и житель Российской Федерации", - поделился доброволец.
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821450423.html
россия
николаевская область
донецкая народная республика
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здоровье - общество, россия, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Россия, Николаевская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
16:30 04.10.2022 (обновлено: 16:45 04.10.2022)
 
Доброволец из ДНР дал совет мобилизованным

Доброволец из ДНР Евгений Сапрыгин дал совет мобилизованным

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Доброволец из Донецкой народной республики Евгений Сапрыгин рассказал РИА Новости, что принял предложение вступить в ряды ВС РФ для защиты общей родины, так как будучи офицером на пенсии не мог остаться в стороне.
"Была объявлена всеобщая мобилизация, я, как офицер, не мог сидеть дома и пошел защищать свою республику с перспективой защищать свою большую страну – Россию. Когда в наше подразделение обратились представители российской части с предложением перейти в российскую армию, я согласился, потому что наша родина большая, занимает одну шестую часть суши, и я готов за нее идти до конца", - сказал Сапрыгин, служивший ранее в украинской милиции и вышедший на пенсию в звании подполковника.
Последние несколько месяцев и до сегодняшнего дня доброволец служит в одном из поселений Николаевской области. "Занимаемся защитой населенных пунктов от вооруженных украинских формирований. Реально защитой, потому что в том населенном пункте, где мое подразделение, мы людей ночью вывозили из-под минометных обстрелов", - пояснил он.
"Ребята, проходите военную подготовку, ничего не бойтесь и зря не подставляйтесь. Главное - воевать вдумчиво. Прежде чем что-то делать, думайте, анализируйте и планируйте", - посоветовал Сапрыгин, обращаясь к мобилизованным.
Говоря о своем отношении к результатам референдума и вхождении ДНР в состав Российской Федерации, Сапрыгин выразил чувство сожаления в связи с тем, что до этого дня не дожили его родители, которые, как и он сам, ждали этого события долгие годы.
"Чувство радости, комок подбирается к горлу. Я думал над этим. У меня родители не дожили до этого момента. Но если бы дожили, то и их счастью не было бы предела. А я за себя скажу: я горд, что теперь гражданин и житель Российской Федерации", - поделился доброволец.
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