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Ульяновским мобилизованным помогут с оформлением кредитных каникул - РИА Новости, 04.10.2022
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Ульяновским мобилизованным помогут с оформлением кредитных каникул
Ульяновским мобилизованным помогут с оформлением кредитных каникул - РИА Новости, 04.10.2022
Ульяновским мобилизованным помогут с оформлением кредитных каникул
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проработать механизм по доведению информации до банков о мобилизованных жителях региона для получения... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:25
2022-10-04T16:30
алексей русских
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
ульяновская область
частичная мобилизация в россии
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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проработать механизм по доведению информации до банков о мобилизованных жителях региона для получения последними кредитных каникул."На федеральном уровне есть ряд решений по отсрочке платежей по потребкредитам, ипотекам, микрозаймам для тех, кто мобилизован. Хочу подчеркнуть, что люди не должны сами бегать по банкам и собирать документы. Поручил проработать механизм по доведению информации до всех кредитных организаций, чтобы не создавать сложности мобилизованным", - написал Русских в своем Telegram-канале.Он также сообщил, что от Ульяновской области на федеральный уровень направлен ряд инициатив по мерам поддержки предпринимателей, которые попали под частичную мобилизацию."Также работаем по вопросу брони для сотрудников промышленных предприятий и организаций МСП. Важно сохранить весь технологически ценный персонал, без которого может остановиться производство", - добавил Русских.Кроме того, губернатор поручил выделить средства из регионального бюджета для обеспечения мобилизованных экипировкой. Также в центры подготовки направлено 20 инструкторов с боевым опытом.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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алексей русских, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, ульяновская область, частичная мобилизация в россии
Алексей Русских, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Ульяновская область, Частичная мобилизация в России
16:25 04.10.2022 (обновлено: 16:30 04.10.2022)
 
Ульяновским мобилизованным помогут с оформлением кредитных каникул

Глава Ульяновской области Русских поручил помочь мобилизованным с кредитными каникулами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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САМАРА, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проработать механизм по доведению информации до банков о мобилизованных жителях региона для получения последними кредитных каникул.
"На федеральном уровне есть ряд решений по отсрочке платежей по потребкредитам, ипотекам, микрозаймам для тех, кто мобилизован. Хочу подчеркнуть, что люди не должны сами бегать по банкам и собирать документы. Поручил проработать механизм по доведению информации до всех кредитных организаций, чтобы не создавать сложности мобилизованным", - написал Русских в своем Telegram-канале.
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Он также сообщил, что от Ульяновской области на федеральный уровень направлен ряд инициатив по мерам поддержки предпринимателей, которые попали под частичную мобилизацию.
"Также работаем по вопросу брони для сотрудников промышленных предприятий и организаций МСП. Важно сохранить весь технологически ценный персонал, без которого может остановиться производство", - добавил Русских.
Кроме того, губернатор поручил выделить средства из регионального бюджета для обеспечения мобилизованных экипировкой. Также в центры подготовки направлено 20 инструкторов с боевым опытом.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
Алексей РусскихВладимир ПутинСергей ШойгуУкраинаРоссияУльяновская областьЧастичная мобилизация в России
 
 
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