https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821478719.html

Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани

Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани - РИА Новости, 04.10.2022

Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани

Информация о нарушениях при мобилизации 50-летнего жителя Кубани, на которые в соцсетях жаловалась его супруга, не подтвердилась, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:07

2022-10-04T16:07

2022-10-04T16:07

крыловский район

россия

частичная мобилизация в россии

безопасность

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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Информация о нарушениях при мобилизации 50-летнего жителя Кубани, на которые в соцсетях жаловалась его супруга, не подтвердилась, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Пятидесятилетнего Георгия Юргатова призвали 22 сентября. Жена Юргатова записала видеообращение, в котором жаловалась на работу военкомата в станице Павловской, так как, по словам женщины, не было проведено медицинское освидетельствование ее мужа с заболеванием сердца, она утверждала, что Юргатов был призван не по своей военно-учетной специальности."По данным военного комиссариата Павловского и Крыловского районов, мобилизованный является капитаном запаса, относится к категории призыва в приоритетном порядке. И по возрасту, как младший офицер. И по военному опыту – как имеющий большой опыт службы в армии, и – что особенно важно - дважды участник боевых действий", - говорится в сообщении.Власти отметили, что при прохождении медицинской комиссии Юргатов не жаловался на здоровье и не предоставлял медицинских документов по этому поводу."В целом он относится к тем, кого и должны мобилизовать в приоритетном порядке", - добавляют в оперштабе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В понедельник военный комиссар региона Александр Кузнецов сообщил, что порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821259190.html

https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html

крыловский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крыловский район, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность