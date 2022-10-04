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Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани - РИА Новости, 04.10.2022
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Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани
Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани - РИА Новости, 04.10.2022
Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани
Информация о нарушениях при мобилизации 50-летнего жителя Кубани, на которые в соцсетях жаловалась его супруга, не подтвердилась, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:07
2022-10-04T16:07
крыловский район
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Информация о нарушениях при мобилизации 50-летнего жителя Кубани, на которые в соцсетях жаловалась его супруга, не подтвердилась, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.Пятидесятилетнего Георгия Юргатова призвали 22 сентября. Жена Юргатова записала видеообращение, в котором жаловалась на работу военкомата в станице Павловской, так как, по словам женщины, не было проведено медицинское освидетельствование ее мужа с заболеванием сердца, она утверждала, что Юргатов был призван не по своей военно-учетной специальности."По данным военного комиссариата Павловского и Крыловского районов, мобилизованный является капитаном запаса, относится к категории призыва в приоритетном порядке. И по возрасту, как младший офицер. И по военному опыту – как имеющий большой опыт службы в армии, и – что особенно важно - дважды участник боевых действий", - говорится в сообщении.Власти отметили, что при прохождении медицинской комиссии Юргатов не жаловался на здоровье и не предоставлял медицинских документов по этому поводу."В целом он относится к тем, кого и должны мобилизовать в приоритетном порядке", - добавляют в оперштабе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В понедельник военный комиссар региона Александр Кузнецов сообщил, что порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821259190.html
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крыловский район, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность
Крыловский район, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность
16:07 04.10.2022
 
Оперштаб не нашел нарушений после жалоб жены мобилизованного жителя Кубани

Оперштаб не нашел нарушений после жалоб на мобилизацию 50-летнего жителя Кубани

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации и прошедшие одиночную огневую подготовку на полигоне в Волгоградской области. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 4 окт - РИА Новости. Информация о нарушениях при мобилизации 50-летнего жителя Кубани, на которые в соцсетях жаловалась его супруга, не подтвердилась, сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
Пятидесятилетнего Георгия Юргатова призвали 22 сентября. Жена Юргатова записала видеообращение, в котором жаловалась на работу военкомата в станице Павловской, так как, по словам женщины, не было проведено медицинское освидетельствование ее мужа с заболеванием сердца, она утверждала, что Юргатов был призван не по своей военно-учетной специальности.
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"По данным военного комиссариата Павловского и Крыловского районов, мобилизованный является капитаном запаса, относится к категории призыва в приоритетном порядке. И по возрасту, как младший офицер. И по военному опыту – как имеющий большой опыт службы в армии, и – что особенно важно - дважды участник боевых действий", - говорится в сообщении.
Власти отметили, что при прохождении медицинской комиссии Юргатов не жаловался на здоровье и не предоставлял медицинских документов по этому поводу.
"В целом он относится к тем, кого и должны мобилизовать в приоритетном порядке", - добавляют в оперштабе.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. В понедельник военный комиссар региона Александр Кузнецов сообщил, что порядка 50 призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации жителей Кубани вернулись домой.
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