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Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821477404.html
Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян
Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян - РИА Новости, 04.10.2022
Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян
Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, очень высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:03
2022-10-04T19:41
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
донецкая народная республика
россия
ростовская область
частичная мобилизация в россии
безопасность
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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, очень высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал РИА Новости один из местных инструкторов.Сейчас первые подразделения, прибывшие из Ростовской области, проходят обучение на полигоне в ДНР. Местные ветераны делятся с ними опытом уличных боев, практическими советами."Впечатление о ребятах у меня складывается позитивные. Они стремятся, задают вопросы. Мне очень приятно работать с этими людьми. Им что-то непонятно - они сразу задают вопросы", - рассказал РИА Новости инструктор.Он отметил, что все мобилизованные - люди, служившие в армии, в том числе по контракту. Многие имеют боевой опыт.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221004/mobilizovannye-1821414483.html
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донецкая народная республика
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"Служили, умеют обращаться с оружием" – инструктор об уровне подготовки прибывших в ДНР мобилизованных
Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал РИА Новости один из местных инструкторов. Он признался, что местным и самим можно поучиться у опытных мобилизованных.
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владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, ростовская область, частичная мобилизация в россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Донецкая Народная Республика, Россия, Ростовская область, Частичная мобилизация в России, Безопасность
16:03 04.10.2022 (обновлено: 19:41 04.10.2022)
 
Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян

Донецкий инструктор отметил высокий уровень подготовки мобилизованных россиян

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, очень высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал РИА Новости один из местных инструкторов.
Сейчас первые подразделения, прибывшие из Ростовской области, проходят обучение на полигоне в ДНР. Местные ветераны делятся с ними опытом уличных боев, практическими советами.
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 14:02Специальная военная операция на Украине
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"Впечатление о ребятах у меня складывается позитивные. Они стремятся, задают вопросы. Мне очень приятно работать с этими людьми. Им что-то непонятно - они сразу задают вопросы", - рассказал РИА Новости инструктор.
Он отметил, что все мобилизованные - люди, служившие в армии, в том числе по контракту. Многие имеют боевой опыт.
"Я просто делюсь с ними нашим практическим опытом, который мы получили здесь, на Донбассе. Более того, некоторые и сами подсказывают. Я смотрю на них и понимаю, что мне тоже есть, чему у них поучиться", - рассказал инструктор.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуДонецкая Народная РеспубликаРоссияРостовская областьЧастичная мобилизация в РоссииБезопасность
 
 
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