https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821477404.html

Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян

Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян - РИА Новости, 04.10.2022

Донецкий инструктор рассказал об уровне подготовки мобилизованных россиян

Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, очень высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:03

2022-10-04T16:03

2022-10-04T19:41

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

донецкая народная республика

россия

ростовская область

частичная мобилизация в россии

безопасность

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ДОНЕЦК, 4 окт - РИА Новости. Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, очень высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал РИА Новости один из местных инструкторов.Сейчас первые подразделения, прибывшие из Ростовской области, проходят обучение на полигоне в ДНР. Местные ветераны делятся с ними опытом уличных боев, практическими советами."Впечатление о ребятах у меня складывается позитивные. Они стремятся, задают вопросы. Мне очень приятно работать с этими людьми. Им что-то непонятно - они сразу задают вопросы", - рассказал РИА Новости инструктор.Он отметил, что все мобилизованные - люди, служившие в армии, в том числе по контракту. Многие имеют боевой опыт.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221004/mobilizovannye-1821414483.html

https://ria.ru/20221003/podgotovka-1821272330.html

донецкая народная республика

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

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"Служили, умеют обращаться с оружием" – инструктор об уровне подготовки прибывших в ДНР мобилизованных Уровень первых россиян, прибывших в ДНР в рамках частичной мобилизации, высокий, многие из них уже имеют боевой опыт или служили по контракту, рассказал РИА Новости один из местных инструкторов. Он признался, что местным и самим можно поучиться у опытных мобилизованных. 2022-10-04T16:03 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, донецкая народная республика, россия, ростовская область, частичная мобилизация в россии, безопасность