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Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации
Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:08
2022-10-04T15:08
2022-10-04T15:08
сергей шойгу
безопасность
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением, сообщили во вторник в Минобороны."Кроме того, Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации", - сообщили в Минобороны.
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сергей шойгу, безопасность, россия
Сергей Шойгу, Безопасность, Россия
Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации
Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан в ходе частичной мобилизации