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Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации

Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Шойгу поручил исключить нарушение прав граждан при частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:08

2022-10-04T15:08

2022-10-04T15:08

сергей шойгу

безопасность

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав граждан при проведении частичной мобилизации, а также обеспечить военнослужащих в полном объеме необходимыми вещами и снаряжением, сообщили во вторник в Минобороны."Кроме того, Сергей Шойгу поручил Генштабу обеспечить в полном объеме мобилизованных военнослужащих необходимым вещевым имуществом и другими материальными средствами, а также исключить случаи нарушений прав граждан при проведении мероприятий частичной мобилизации", - сообщили в Минобороны.

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сергей шойгу, безопасность, россия