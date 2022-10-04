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Удмуртия завершила первый этап частичной мобилизации

Удмуртия завершила первый этап частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Удмуртия завершила первый этап частичной мобилизации

Удмуртия успешно завершила первый этап частичной мобилизации граждан, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:03

2022-10-04T14:03

2022-10-04T14:03

специальная военная операция на украине

общество

россия

александр бречалов

частичная мобилизация в россии

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УФА, 4 окт – РИА Новости. Удмуртия успешно завершила первый этап частичной мобилизации граждан, сообщил глава региона Александр Бречалов."Мы успешно выполнили все задачи первого этапа мобилизации. Мы смогли выявить возможные сложности и проработать их. Сейчас наша задача и задача глав городов и районов - лично вовлекаться в каждый случай. Иметь полную информацию обо всех мобилизованных с ваших территорий. Вплоть до состава семьи и её потребностей", - цитирует Бречалова пресс-служба главы региона.Глава республики предложил организовать в Удмуртии курсы начальной военной подготовки и оказания медицинской помощи для всех желающих.В сообщении говорится, что республика позаботится о родных мобилизованных граждан."В настоящее время прорабатываются варианты поддержки для каждой семьи. Подключаются и добровольцы, которые будут помогать по хозяйству и оказывать психологическую поддержку в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ", - добавили в пресс-службе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, планируется призвать 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, россия, александр бречалов, частичная мобилизация в россии