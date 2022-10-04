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В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных
В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных
В Курской области принято 45 решений о возвращении домой мужчин, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:26
2022-10-04T13:26
2022-10-04T13:26
общество
здоровье - общество
владимир путин
роман старовойт
курская область
россия
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. В Курской области принято 45 решений о возвращении домой мужчин, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Роман Старовойт."В Курской области мероприятия частичной мобилизации проходят планово. Внимательно следим, чтобы все шло согласно действующего законодательства и тем критериям отбора, которые назвал президент России Владимир Путин. Отрабатываем индивидуально все жалобы, которые поступают в администрацию Курской области из разных источников от мобилизованных и их родственников. На данный момент у нас 149 обращений, рассмотрели уже 71. Всего в регионе принято 45 решений об отмене мобилизации. Будем эту работу продолжать и дальше. Наша задача, чтобы частичная мобилизация проходила в рамках закона", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.По его словам, в основном, люди жалуются на нарушение возрастных ограничений при частичной мобилизации, на призыв людей с проблемами со здоровьем и на призыв забронированных специалистов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.
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общество, здоровье - общество, владимир путин, роман старовойт, курская область, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Путин, Роман Старовойт, Курская область, Россия, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России
В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных
Курский губернатор Старовойт: в области приняли 45 решений о возвращении мобилизованных