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В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных

В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

В Курской области приняли 45 решений о возвращении незаконно мобилизованных

В Курской области принято 45 решений о возвращении домой мужчин, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:26

2022-10-04T13:26

2022-10-04T13:26

общество

здоровье - общество

владимир путин

роман старовойт

курская область

россия

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

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ВОРОНЕЖ, 4 окт - РИА Новости. В Курской области принято 45 решений о возвращении домой мужчин, призванных с нарушениями в рамках частичной мобилизации, сообщил губернатор Роман Старовойт."В Курской области мероприятия частичной мобилизации проходят планово. Внимательно следим, чтобы все шло согласно действующего законодательства и тем критериям отбора, которые назвал президент России Владимир Путин. Отрабатываем индивидуально все жалобы, которые поступают в администрацию Курской области из разных источников от мобилизованных и их родственников. На данный момент у нас 149 обращений, рассмотрели уже 71. Всего в регионе принято 45 решений об отмене мобилизации. Будем эту работу продолжать и дальше. Наша задача, чтобы частичная мобилизация проходила в рамках закона", — написал Старовойт в своём Telegram-канале.По его словам, в основном, люди жалуются на нарушение возрастных ограничений при частичной мобилизации, на призыв людей с проблемами со здоровьем и на призыв забронированных специалистов.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация.

курская область

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общество, здоровье - общество, владимир путин, роман старовойт, курская область, россия, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии