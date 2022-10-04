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Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП

Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП - РИА Новости, 04.10.2022

Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП

Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией в РФ сформирован и будет... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:30

2022-10-04T10:30

2022-10-04T10:31

россия

экономика

андрей белоусов

сергей шойгу

украина

деловая россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией в РФ сформирован и будет запущен в ближайшее время по результатам обсуждения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с деловыми объединениями, говорится в пресс-релизе представителя вице-премьера."Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Эти меры должны включаться в автоматическом или полуавтоматическим режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса", – отметил первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и "Опоры России", "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты. "По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", - указывается в пресс-релизе.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

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россия, экономика, андрей белоусов, сергей шойгу, украина, деловая россия