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Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП - РИА Новости, 04.10.2022
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Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП
Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП - РИА Новости, 04.10.2022
Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП
Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией в РФ сформирован и будет... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:30
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россия
экономика
андрей белоусов
сергей шойгу
украина
деловая россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией в РФ сформирован и будет запущен в ближайшее время по результатам обсуждения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с деловыми объединениями, говорится в пресс-релизе представителя вице-премьера."Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Эти меры должны включаться в автоматическом или полуавтоматическим режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса", – отметил первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и "Опоры России", "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты. "По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", - указывается в пресс-релизе.В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, экономика, андрей белоусов, сергей шойгу, украина, деловая россия
Россия, Экономика, Андрей Белоусов, Сергей Шойгу, Украина, Деловая Россия
10:30 04.10.2022 (обновлено: 10:31 04.10.2022)
 
Правительство России в ближайшее время запустит пакет мер поддержки МСП

Правительство запустит блок мер поддержки МСП в связи с частичной мобилизацией

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Первый блок мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией в РФ сформирован и будет запущен в ближайшее время по результатам обсуждения первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова с деловыми объединениями, говорится в пресс-релизе представителя вице-премьера.
"Определен перечень необходимых дополнительных мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в связи с частичной мобилизацией. Эти меры должны включаться в автоматическом или полуавтоматическим режиме. Важно сохранить рабочие места и производство, минимизировать издержки для бизнеса", – отметил первый вице-премьер, слова которого приводятся в сообщении.
В совещании приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти и "Опоры России", "Деловой России" и Торгово-промышленной палаты. "По результатам обсуждений сформирован первый блок мер, которые будут запущены в ближайшее время", - указывается в пресс-релизе.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
РоссияЭкономикаАндрей БелоусовСергей ШойгуУкраинаДеловая Россия
 
 
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