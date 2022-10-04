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Мобилизованные жители Якутии от земляков более 400 комплектов бойца - РИА Новости, 04.10.2022
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https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334749.html
Мобилизованные жители Якутии от земляков более 400 комплектов бойца
Мобилизованные жители Якутии от земляков более 400 комплектов бойца - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованные жители Якутии от земляков более 400 комплектов бойца
Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:40
2022-10-04T11:13
здоровье - общество
сергей шойгу
россия
приморский край
якутск
частичная мобилизация в россии
общество
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.Ранее сообщалось о том, что свыше 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику из воинских частей, по каждому обращению ведется персональная работа."С начала объявления частичной мобилизации в войсковые части Хабаровского и Приморского краев мобилизованным из Якутии вручены более 400 комплектов бойца… продолжает поступать гуманитарный груз из Якутска и районов республики от разных организаций", - доложили в пресс-службе.В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, приморский край, якутск, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия, Приморский край, Якутск, Частичная мобилизация в России, Общество, Республика Саха (Якутия)
09:40 04.10.2022 (обновлено: 11:13 04.10.2022)
 
Мобилизованные жители Якутии от земляков более 400 комплектов бойца

В Якутии мобилизованные жители региона получили более 400 комплектов бойца от земляков

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Более 400 комплектов бойца получили мобилизованные якутяне от земляков, гуманитарный груз продолжает поступать в войсковые части Хабаровского и Приморского краев из Якутска и районов республики, сообщает пресс-служба регионального правительства в Telegram.
Ранее сообщалось о том, что свыше 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику из воинских частей, по каждому обращению ведется персональная работа.
"С начала объявления частичной мобилизации в войсковые части Хабаровского и Приморского краев мобилизованным из Якутии вручены более 400 комплектов бойца… продолжает поступать гуманитарный груз из Якутска и районов республики от разных организаций", - доложили в пресс-службе.
В постпредстве Якутии по ДФО уточнили, что в комплект входят индивидуальная аптечка, пенка-коврики, спальные мешки, сиденья и другие полезные принадлежности в дополнение к предоставляемому в армии обмундированию.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Республика Саха (Якутия)Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссияПриморский крайЯкутскЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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