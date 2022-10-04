https://ria.ru/20221004/mishustin-1821505360.html

Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником

Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2022

Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до сих пор общается со своими учителями и поздравит их в среду с Днем учителя. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:07

2022-10-04T17:07

2022-10-04T17:07

общество

михаил мишустин

россия

образование - общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до сих пор общается со своими учителями и поздравит их в среду с Днем учителя."День учителя в нашей памяти - это день, в том числе, и благодарности тем, кто учил нас в школе. Я общаюсь до сих пор со своими учителями. Завтра поздравлю. С теми, с кем есть контакт. Еще раз хочу самого доброго пожелать вам, вашим ученикам и близким. С праздником", - сказал он на церемонии вручения премий правительства в области образования за 2022 год.День учителя отмечается 5 октября.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821495541.html

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общество, михаил мишустин, россия, образование - общество