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Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2022
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Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником
Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником - РИА Новости, 04.10.2022
Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до сих пор общается со своими учителями и поздравит их в среду с Днем учителя. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:07
2022-10-04T17:07
общество
михаил мишустин
россия
образование - общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до сих пор общается со своими учителями и поздравит их в среду с Днем учителя."День учителя в нашей памяти - это день, в том числе, и благодарности тем, кто учил нас в школе. Я общаюсь до сих пор со своими учителями. Завтра поздравлю. С теми, с кем есть контакт. Еще раз хочу самого доброго пожелать вам, вашим ученикам и близким. С праздником", - сказал он на церемонии вручения премий правительства в области образования за 2022 год.День учителя отмечается 5 октября.
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общество, михаил мишустин, россия, образование - общество
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Образование - Общество
17:07 04.10.2022
 
Мишустин пообещал поздравить своих учителей с профессиональным праздником

Премьер Мишустин заявил, что поздравит своих учителей с профессиональным праздником

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что до сих пор общается со своими учителями и поздравит их в среду с Днем учителя.
"День учителя в нашей памяти - это день, в том числе, и благодарности тем, кто учил нас в школе. Я общаюсь до сих пор со своими учителями. Завтра поздравлю. С теми, с кем есть контакт. Еще раз хочу самого доброго пожелать вам, вашим ученикам и близким. С праздником", - сказал он на церемонии вручения премий правительства в области образования за 2022 год.
День учителя отмечается 5 октября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии награждения лауреатов премий правительства РФ 2022 года в области образования - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 16:43
Мишустин вручает правительственные премии в области образования
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияОбразование - Общество
 
 
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