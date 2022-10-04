Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ - РИА Новости, 04.10.2022
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ
Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:53
2022-10-04T11:08
союзное государство
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."На сегодня выполнено уже более половины мероприятий, предусмотренных союзными программами. И такая работа продолжается. Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместные производства, выходить на новые рынки сбыта. Делать всё необходимое, чтобы гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, повысить качество жизни граждан", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" и 28 союзных программ. Они определяют вектор интеграционного процесса на ближайшую перспективу.
https://ria.ru/20221003/mishustin-1821150365.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_0:1105:2047:2640_1920x0_80_0_0_15f4e5aaf7d7da67a5fb29c1a1afba7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Союзное государство, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
10:53 04.10.2022 (обновлено: 11:08 04.10.2022)
 
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ

Мишустин: Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий союзных программ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".
"На сегодня выполнено уже более половины мероприятий, предусмотренных союзными программами. И такая работа продолжается. Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместные производства, выходить на новые рынки сбыта. Делать всё необходимое, чтобы гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, повысить качество жизни граждан", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" и 28 союзных программ. Они определяют вектор интеграционного процесса на ближайшую перспективу.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:53
Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска
 
Союзное государствоМихаил МишустинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала