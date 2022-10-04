https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ - РИА Новости, 04.10.2022
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ
Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:53
2022-10-04T10:53
2022-10-04T11:08
союзное государство
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."На сегодня выполнено уже более половины мероприятий, предусмотренных союзными программами. И такая работа продолжается. Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместные производства, выходить на новые рынки сбыта. Делать всё необходимое, чтобы гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, повысить качество жизни граждан", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" и 28 союзных программ. Они определяют вектор интеграционного процесса на ближайшую перспективу.
https://ria.ru/20221003/mishustin-1821150365.html
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михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Союзное государство, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия
10:53 04.10.2022 (обновлено: 11:08 04.10.2022)
Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ
Мишустин: Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий союзных программ