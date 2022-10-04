https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352979.html

Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ

Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ - РИА Новости, 04.10.2022

Москва и Минск выполнили более половины мероприятий союзных программ

Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:53

2022-10-04T10:53

2022-10-04T11:08

союзное государство

михаил мишустин

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812238727_781:1367:2047:2079_1920x0_80_0_0_9ea6ad163b5eec3d9e59af5c3b8a7f17.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия и Белоруссия выполнили более половины мероприятий, предусмотренных в союзных программах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."На сегодня выполнено уже более половины мероприятий, предусмотренных союзными программами. И такая работа продолжается. Атмосфера доверия и сотрудничества позволяет нам сообща решать задачи технологической независимости от зарубежных поставок критически важной продукции. Будем и дальше налаживать совместные производства, выходить на новые рынки сбыта. Делать всё необходимое, чтобы гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, повысить качество жизни граждан", - сказал Мишустин.Он напомнил, что в ноябре 2021 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства" и 28 союзных программ. Они определяют вектор интеграционного процесса на ближайшую перспективу.

https://ria.ru/20221003/mishustin-1821150365.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия