https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин
Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:52
2022-10-04T10:52
2022-10-04T10:52
союзное государство
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
сочи
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."Уверен, что у Союзного государства – большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Оно станет центром притяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", - сказал Мишустин.Ранее 26 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.
https://ria.ru/20221004/mishustin-1821350403.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин
Премьер Мишустин: у Союзного государства большое будущее в новой многополярной системе