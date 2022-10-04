https://ria.ru/20221004/mishustin-1821352714.html

У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин

У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022

У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин

Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:52

2022-10-04T10:52

2022-10-04T10:52

союзное государство

михаил мишустин

владимир путин

александр лукашенко

сочи

белоруссия

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."Уверен, что у Союзного государства – большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Оно станет центром притяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", - сказал Мишустин.Ранее 26 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821350403.html

сочи

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, сочи, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, одкб, шос, в мире