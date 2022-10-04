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У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
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У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин - РИА Новости, 04.10.2022
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин
Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:52
2022-10-04T10:52
союзное государство
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
сочи
белоруссия
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства"."Уверен, что у Союзного государства – большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Оно станет центром притяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", - сказал Мишустин.Ранее 26 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.
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михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, сочи, белоруссия, россия, евразийский экономический союз, одкб, шос, в мире
Союзное государство, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сочи, Белоруссия, Россия, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС, В мире
10:52 04.10.2022
 
У Союзного государства большое будущее, считает Мишустин

Премьер Мишустин: у Союзного государства большое будущее в новой многополярной системе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Союзное государство РФ и Белоруссии имеет большое будущее в формирующейся многополярной системе мира, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума "Рубежи Союзного государства".
"Уверен, что у Союзного государства – большое будущее в формирующейся многополярной международной архитектуре. Оно станет центром притяжения для единомышленников. Этому, несомненно, будет способствовать активная деятельность России и Белоруссии в таких фундаментальных международных объединениях, как Содружество Независимых Государств, Евразийский экономический союз, ОДКБ и ШОС", - сказал Мишустин.
Ранее 26 сентября президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию в регионе, экономические вопросы, строительство Союзного государства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:44Союзное государство
Россия и Белоруссия сами определяют вектор своего развития, заявил Мишустин
 
Союзное государствоМихаил МишустинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСочиБелоруссияРоссияЕвразийский экономический союзОДКБШОСВ мире
 
 
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