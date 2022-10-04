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ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ
ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:29
специальная военная операция на украине
россия
лисичанск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны."На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html
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россия, лисичанск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лисичанск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:22 04.10.2022 (обновлено: 15:29 04.10.2022)
 
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ

Минобороны России: на Лисичанском направлении ракетным ударом уничтожили до 90 военных ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийский вертолет Ка-52 в окрестностях Лисичанска
Российский вертолет Ка-52 в окрестностях Лисичанска - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российский вертолет Ка-52 в окрестностях Лисичанска. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны.
"На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин", - говорится в сводке ведомства.
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29 августа, 12:55Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛисичанскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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