https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ
ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:22
2022-10-04T15:29
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лисичанск
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны."На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html
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россия, лисичанск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лисичанск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
15:22 04.10.2022 (обновлено: 15:29 04.10.2022)
ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ
Минобороны России: на Лисичанском направлении ракетным ударом уничтожили до 90 военных ВСУ