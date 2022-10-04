https://ria.ru/20221004/minoborony-1821459567.html

ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ

ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ - РИА Новости, 04.10.2022

ВС России на Лисичанском направлении уничтожили до 90 военных ВСУ

ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:22

2022-10-04T15:29

специальная военная операция на украине

россия

лисичанск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800180937_0:41:2953:1702_1920x0_80_0_0_4e6751bcd5aaa5ac79cadef6921f9664.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. ВС РФ уничтожили до 90 украинских военных, три танка и шесть бронемашин за стуки на Лисичанском направлении, сообщили в Минобороны."На Лисичанском направлении в результате ракетного удара по живой силе и технике 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровка уничтожено до 90 военнослужащих, три танка и шесть бронированных машин", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220829/lisichansk-1812859044.html

россия

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, лисичанск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность