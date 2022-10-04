https://ria.ru/20221004/minoborony-1821455588.html
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2022
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 военных Украины и иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:30
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 военных Украины и иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221002/minoborony-1820970494.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
15:18 04.10.2022 (обновлено: 15:30 04.10.2022)
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении
Минобороны России: до 100 военных и наемников ВСУ уничтожили на Купянском направлении