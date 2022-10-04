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До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/minoborony-1821455588.html
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении - РИА Новости, 04.10.2022
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении
На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 военных Украины и иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:18
2022-10-04T15:30
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 военных Украины и иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221002/minoborony-1820970494.html
россия
украина
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
15:18 04.10.2022 (обновлено: 15:30 04.10.2022)
 
До ста украинских военных и наемников уничтожили на Купянском направлении

Минобороны России: до 100 военных и наемников ВСУ уничтожили на Купянском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкТанк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске
Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-72БЗ ВС РФ на одной из улиц в Купянске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. На Купянском направлении за сутки уничтожено до 100 военных Украины и иностранных наемников, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении в районах населённых пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
Танк Т-72 ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 13:51Специальная военная операция на Украине
На Купянском направлении уничтожено более ста военнослужащих ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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