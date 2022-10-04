https://ria.ru/20221004/mini-serial-1821394262.html
Проект "КОТ" и "Одноклассники" запускают мини-сериал о зооволонтерах
Проект "КОТ" и "Одноклассники" запускают мини-сериал о зооволонтерах - РИА Новости, 04.10.2022
Проект "КОТ" и "Одноклассники" запускают мини-сериал о зооволонтерах
в формате интервью-монологов главных героев включит пять серий, которые будут выходить еженедельно в социальной сети "Одноклассники". РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:00
2022-10-04T19:00
2022-10-04T19:00
россия
волонтеры
животные
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Зоозащитное СМИ "КОТ" и "Одноклассники" запустили мини-сериал о людях, посвятивших себе заботе и спасению животных – зооволонтерах. Сериал "КОТ: ИСТОРИИ" в формате интервью-монологов главных героев включит пять серий, которые будут выходить еженедельно в социальной сети "Одноклассники".Каждая из серий сериала представит отдельную историю героя, изменившего его жизнь. Всех участников проекта объединяет одно — любовь в животным: кто-то окружил заботой необычного питомца, забрав его по объявлению, а кто-то в корне изменил жизнь ради помощи четвероногим, став зооволонтером.Виктория Харламова, шеф-редактор зоозащитного СМИ "КОТ", считает, что мини-сериал, прежде всего, о том, что помогать животным может каждый."Безусловно, работа зооволонтеров — это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале "КОТ: ИСТОРИИ" нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь", — подчеркивает она."Запуск мини-сериала об историях зооволонтеров — это отличная возможность рассказать пользователям Одноклассников о важности этой работы и привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. В ОК миллионы людей ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду. Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтерство — очень важна", — рассказывает Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента.В историях мини-сериала показано, как любовь к животным может перерасти в собственный приют или многотысячный блог. Его герои рассказывают о том, как не бояться помогать животным и с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве. Почему один простой репост в соцсетях может оказаться судьбоносным, и как социальные сети помогают спасать животных.Участники проекта делятся опытом, как не попасться на удочку мошенников и найти близкий по духу приют; что делать, если жизнь подкинула неожиданный пушистый подарок в виде уличного котенка или щенка, и как личная страница в соцсетях может спасти жизнь попавшего в беду животного."КОТ" был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд. Проект доступен в: VK; Одноклассники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волонтеры, животные
Россия, Волонтеры, Животные
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости.
Зоозащитное СМИ "КОТ" и "Одноклассники" запустили мини-сериал о людях, посвятивших себе заботе и спасению животных – зооволонтерах. Сериал "КОТ: ИСТОРИИ"
в формате интервью-монологов главных героев включит пять серий, которые будут выходить еженедельно в социальной сети "Одноклассники".
Каждая из серий сериала представит отдельную историю героя, изменившего его жизнь. Всех участников проекта объединяет одно — любовь в животным
: кто-то окружил заботой необычного питомца, забрав его по объявлению, а кто-то в корне изменил жизнь ради помощи четвероногим, став зооволонтером.
Виктория Харламова, шеф-редактор зоозащитного СМИ "КОТ", считает, что мини-сериал, прежде всего, о том, что помогать животным может каждый.
"Безусловно, работа зооволонтеров — это ежедневный труд, требующий как физических и финансовых, так и невероятных эмоциональных вложений. Однако в сериале "КОТ: ИСТОРИИ" нам важно было показать, что каждый зоозащитник с чего-то начинал, что любая инициатива, будь то репост в социальной сети или единоразовая помощь приюту, может перерасти во что-то большее и спасти не одну жизнь", — подчеркивает она.
"Запуск мини-сериала об историях зооволонтеров — это отличная возможность рассказать пользователям Одноклассников о важности этой работы и привлечь внимание к вопросу ответственного отношения к животным. В ОК миллионы людей ежедневно рассказывают о жизни своих питомцев, обмениваются фотографиями и видео, помогают приютам и животным, которые попали в беду. Сериал также показывает, что любая посильная помощь — репост, пожертвование или волонтерство — очень важна", — рассказывает Евгения Воронина, руководитель направления по работе с создателями контента.
В историях мини-сериала показано, как любовь к животным может перерасти в собственный приют или многотысячный блог. Его герои рассказывают о том, как не бояться помогать животным и с чего начать свои первые шаги в зооволонтерстве. Почему один простой репост в соцсетях может оказаться судьбоносным, и как социальные сети помогают спасать животных.
Участники проекта делятся опытом, как не попасться на удочку мошенников и найти близкий по духу приют; что делать, если жизнь подкинула неожиданный пушистый подарок в виде уличного котенка или щенка, и как личная страница в соцсетях может спасти жизнь попавшего в беду животного.
"КОТ"
был создан в рамках онлайн-СМИ "ТОК" ноябре 2018 года. Задача проекта — воспитание гуманного отношения к животным. С момента запуска "КОТ" собрал аудиторию в 2 млн подписчиков, а общее количество просмотров видео превысило 1 млрд. Проект доступен в: VK; Одноклассники
.