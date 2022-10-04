Рейтинг@Mail.ru
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/lugansk-1821473810.html
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра - РИА Новости, 04.10.2022
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра
Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/57/1557885765_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_ce57ec6a333478e03d438c1cc4b3f54d.jpg
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает корреспондент РИА Новости."На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании, мы сообщили правоохранителям. Сейчас всех эвакуировали с территории телецентра", - сообщил РИА Новости один из сотрудников местной телекомпании.На данный момент район оцеплен, на месте работают сотрудники МЧС, МВД, дежурят кареты скорой помощи.
https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155788/57/1557885765_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_ab5e2831d992526346d59eafcbf66cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика
Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганская Народная Республика
15:52 04.10.2022
 
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра

В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра, прошла эвакуация

© РИА НовостиСотрудник МЧС ЛНР
Сотрудник МЧС ЛНР - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости
Сотрудник МЧС ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает корреспондент РИА Новости.
"На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании, мы сообщили правоохранителям. Сейчас всех эвакуировали с территории телецентра", - сообщил РИА Новости один из сотрудников местной телекомпании.
На данный момент район оцеплен, на месте работают сотрудники МЧС, МВД, дежурят кареты скорой помощи.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 11:30Специальная военная операция на Украине
В Бердянске задержали украинского диверсанта
 
ЛуганскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Луганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала