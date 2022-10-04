https://ria.ru/20221004/lugansk-1821473810.html

В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра

В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра - РИА Новости, 04.10.2022

В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра

Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:52

2022-10-04T15:52

2022-10-04T15:52

луганск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает корреспондент РИА Новости."На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании, мы сообщили правоохранителям. Сейчас всех эвакуировали с территории телецентра", - сообщил РИА Новости один из сотрудников местной телекомпании.На данный момент район оцеплен, на месте работают сотрудники МЧС, МВД, дежурят кареты скорой помощи.

https://ria.ru/20221004/berdyansk-1821368001.html

луганск

луганская народная республика

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луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика