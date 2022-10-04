https://ria.ru/20221004/lugansk-1821473810.html
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра - РИА Новости, 04.10.2022
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра
Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
2022-10-04T15:52
луганск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Неизвестные сообщили о минировании телецентра в Луганске, на месте работают экстренные службы, сотрудники местной телерадиокомпании эвакуированы, сообщает корреспондент РИА Новости."На электронную почту пришло письмо с информацией о минировании, мы сообщили правоохранителям. Сейчас всех эвакуировали с территории телецентра", - сообщил РИА Новости один из сотрудников местной телекомпании.На данный момент район оцеплен, на месте работают сотрудники МЧС, МВД, дежурят кареты скорой помощи.
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луганск
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луганск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганская народная республика
Луганск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Луганская Народная Республика
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра
В Луганске поступило сообщение о минировании здания телецентра, прошла эвакуация