https://ria.ru/20221004/lavrov-1821357929.html
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:14
2022-10-04T11:14
2022-10-04T11:14
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России
LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России
2022-10-04T11:14
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PT5M19S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, видео
Сергей Лавров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
2022-10-04T11:14
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PT5M19S
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.