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Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
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Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:14
2022-10-04T11:14
сергей лавров
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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353
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LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России
LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России
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сергей лавров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, видео
Сергей Лавров, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
2022-10-04T11:14
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PT5M19S
11:14 04.10.2022
 

Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.
 
Сергей ЛавровРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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