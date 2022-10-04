https://ria.ru/20221004/lavrov-1821357929.html

Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах

Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах - РИА Новости, 04.10.2022

Брифинг Лаврова после ратификации Совфедом договоров о новых регионах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:14

2022-10-04T11:14

2022-10-04T11:14

сергей лавров

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821354513_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_22ad7bb28c427c546b07339752adb61b.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает перед прессой после рассмотрения Совфедом конституционных законов о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России LIVE: Пресс-подход Сергея Лаврова после заседания Совфеда по поводу принятия новых регионов в состав России 2022-10-04T11:14 true PT5M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, видео