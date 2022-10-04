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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей - РИА Новости, 04.10.2022
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей
Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:24
2022-10-04T19:24
2022-10-04T19:25
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 58,95 рубля, евро подорожал на 2,8 рубля, до 56,4 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:24 04.10.2022 (обновлено: 19:25 04.10.2022)
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей
Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже 4 октября составил 58,95 рубля, евро — 56,4