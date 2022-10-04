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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей - РИА Новости, 04.10.2022

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже превысил 56 рублей

Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:24

2022-10-04T19:24

2022-10-04T19:25

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела во вторник к доллару до 58,95 рубля, а евро вырос до 56,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 9 копеек, до 58,95 рубля, евро подорожал на 2,8 рубля, до 56,4 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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